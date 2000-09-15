Раздел: Культура
На Бейонсе подали в суд за использование черной магии
Певицу обвинили в колдовстве.
Пока Бейонсе со своим мужем Джей Зи продолжают выступать в рамках тура «On the Run II», на певицу подали в суд. Бывшая барабанщица Бейонсе, Кимберли Томпсон, обвиняет ее в использовании черной магии против своих подчиненных, передает Хроника.инфо со ссылкой на harpersbazaar.com.ua.
По ее словам, Бейонсе применяла экстремальные заклинания, часть из которых имели сексуальный характер.
Кроме того, Кимберли уверяет, что певица убила ее кошку (как часть ритуала жертвоприношения), а с помощью других ритуалов контролировала финансовое состояние своих сотрудников (к сожалению, каким именно образом это возможно, Томпсон не сообщает). Теперь девушка добивается запретительного судебного приказа в отношении певицы.
Читайте также: Экспонаты Музея исландского колдовства и черной магии. Фото
Слушание назначено на 11 октября, но нам кажется, что суд вряд ли одобрит требования Кимберли.
Пока Бейонсе со своим мужем Джей Зи продолжают выступать в рамках тура «On the Run II», на певицу подали в суд. Бывшая барабанщица Бейонсе, Кимберли Томпсон, обвиняет ее в использовании черной магии против своих подчиненных, передает Хроника.инфо со ссылкой на harpersbazaar.com.ua.
По ее словам, Бейонсе применяла экстремальные заклинания, часть из которых имели сексуальный характер.
Кроме того, Кимберли уверяет, что певица убила ее кошку (как часть ритуала жертвоприношения), а с помощью других ритуалов контролировала финансовое состояние своих сотрудников (к сожалению, каким именно образом это возможно, Томпсон не сообщает). Теперь девушка добивается запретительного судебного приказа в отношении певицы.
Читайте также: Экспонаты Музея исландского колдовства и черной магии. Фото
Слушание назначено на 11 октября, но нам кажется, что суд вряд ли одобрит требования Кимберли.
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