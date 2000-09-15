Раздел: Культура
Муж Дорофеевой поделился пикантными подробностями об интимной жизни
Владимир Дантес рассказал об их особенной коробочке.
Украинский исполнитель и телеведущий Владимир Дантес, муж солистки "Время и Стекло" Нади Дорофеевой поделился пикантными подробностями семейной жизни, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лайм.
Так, в программе "Слава+" певец рассказал, что у них с супругой есть три коробки с предметами для удовольствия (на видео с 17:55).
"Мигель, который был свидетелем на нашей свадьбе подарил нам три огромные коробки из секс-шопа. Там есть плетки, всякие кожаные подтяжки, плетка с перьями, всякие средства для увлажнения, вибратор есть, видимо, для Нади", - отметил Дантес.
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Певец признался, что за три года семейной жизни они с Надей содержимым коробочки не пользовались. "Нам и нашей фантазии хватает. Нам не нужен секс-шоп, у нас есть две-три недели расставания друг с другом. Это лучший секс-шоп в мире", - подытожил Владимир.
Украинский исполнитель и телеведущий Владимир Дантес, муж солистки "Время и Стекло" Нади Дорофеевой поделился пикантными подробностями семейной жизни, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лайм.
Так, в программе "Слава+" певец рассказал, что у них с супругой есть три коробки с предметами для удовольствия (на видео с 17:55).
"Мигель, который был свидетелем на нашей свадьбе подарил нам три огромные коробки из секс-шопа. Там есть плетки, всякие кожаные подтяжки, плетка с перьями, всякие средства для увлажнения, вибратор есть, видимо, для Нади", - отметил Дантес.
Читайте также: Крис Прэтт поделился подробностями интимной сцены с женой
Певец признался, что за три года семейной жизни они с Надей содержимым коробочки не пользовались. "Нам и нашей фантазии хватает. Нам не нужен секс-шоп, у нас есть две-три недели расставания друг с другом. Это лучший секс-шоп в мире", - подытожил Владимир.
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