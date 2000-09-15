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Раздел: Культура  
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Алена Шоптенко показала новорожденного сына

Алена Шоптенко показала новорожденного сынаТанцовщица поблагодарила своего отпрыска.

Алена Шоптенко поделилась милой фотографией, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka

«С момента твоего появления, что бы ни происходило в моей жизни, каждое мое утро доброе. Спасибо тебе за это, моя батарейка», - написала в своем микроблоге Алена Шоптенко.

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Этот трогательный пост танцовщица сопроводила своей фотографией с новорожденным сыном.

Алена Шоптенко показала новорожденного сына
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 Теги: Алёна Шоптенко, сын

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Сегодня, 20:48 » Автор: Татьяна Ларина
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