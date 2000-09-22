Известный актер рассказал, как он сбил парня на своей Tesla

Подросток отделался легкой травмой.



В один прекрасный день 19-летний Лео Маренги отправился на самокате в школу, чтобы забрать детей, за которыми ему было положено приглядывать, сообщает



Направляясь в сторону здания на самокате, он вдруг почувствовал толчок в спину, от которого слетел с транспортного средства и разбил колено. Как оказалось, водителем сбившей его tesla был Эштон Катчер. Он сразу выбежал с машины, чтобы поинтересоваться состоянием пострадавшего…



Парень практические не пострадал, а отплатить ущерб попросил…селфи! Вот так ДТП оказалось не трагическим событием, а наоборот - счастливым случаем получить фото с именитой звездой! «Я упал и после этого увидел, как ко мне подбегает Эштон Катчер. Он был очень мил и действительно беспокоился о моем состоянии. Он спросил, все ли в порядке, а я в ответ попросил о селфи. Он был в шоке, что после все этого я прошу только фотографию.



Но на самом деле, я тоже чувствовал свою вину, ведь это я был на самокате, меня было нелегко заметить. На следующий день после случившегося я чувствовал себя хуже, но уже все в порядке», - поделился впечатлениями от неожиданной встречи Лео с журналом People.



Кстати, говоря о дорогих машинах, которыми обладает Эштон: своих детей актер и жена баловать не будут, поэтому, надеемся, они не будут так безпечно вести себя на дороге. Напомним, голливудские звезды , которые растят двоих детей – трехлетнюю дочь Уайатт Элизабет и годовалого сына Димитрия - собираются оставить их без наследства. Об этом рассказал Эштон в интервью подкасту Дакса Шепарда. Заработанные деньги актеры решили передать в благотворительные организации.



«Мы закончим свои дни, раздав деньги на благотворительность,» - сказал Эштон.



Такой поступок не без основания. Звездные родители хотят мотивировать своих детей добиться успеха своими силами, а не с материальной поддержкой от своих родителей. Правда, совсем без поддержки Уайатт и Димитрий не останутся.



«Если они захотят начать свое дело и составят грамотный бизнес-план, я инвестирую в их проект, но опять же не буду создавать трастовый фонд в их пользование. Таким образом они будут мотивированы на собственную работу,» - пояснил актер.



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К слову, в подобном решении Мила и Эштон не единственные. О точно таких же принципах в прошлом году завил британский шеф-повар Гордон Рамзи, воспитывающий четверых детей. Ранее о решении оставить детей без наследства говорили основатель Microsoft, миллиардер Билл Гейтс и певец Стинг.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В один прекрасный день 19-летний Лео Маренги отправился на самокате в школу, чтобы забрать детей, за которыми ему было положено приглядывать, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю Направляясь в сторону здания на самокате, он вдруг почувствовал толчок в спину, от которого слетел с транспортного средства и разбил колено. Как оказалось, водителем сбившей его tesla был Эштон Катчер. Он сразу выбежал с машины, чтобы поинтересоваться состоянием пострадавшего…Парень практические не пострадал, а отплатить ущерб попросил…селфи! Вот так ДТП оказалось не трагическим событием, а наоборот - счастливым случаем получить фото с именитой звездой! «Я упал и после этого увидел, как ко мне подбегает Эштон Катчер. Он был очень мил и действительно беспокоился о моем состоянии. Он спросил, все ли в порядке, а я в ответ попросил о селфи. Он был в шоке, что после все этого я прошу только фотографию.Но на самом деле, я тоже чувствовал свою вину, ведь это я был на самокате, меня было нелегко заметить. На следующий день после случившегося я чувствовал себя хуже, но уже все в порядке», - поделился впечатлениями от неожиданной встречи Лео с журналом People.Кстати, говоря о дорогих машинах, которыми обладает Эштон: своих детей актер и жена баловать не будут, поэтому, надеемся, они не будут так безпечно вести себя на дороге. Напомним, голливудские звезды , которые растят двоих детей – трехлетнюю дочь Уайатт Элизабет и годовалого сына Димитрия - собираются оставить их без наследства. Об этом рассказал Эштон в интервью подкасту Дакса Шепарда. Заработанные деньги актеры решили передать в благотворительные организации.«Мы закончим свои дни, раздав деньги на благотворительность,» - сказал Эштон.Такой поступок не без основания. Звездные родители хотят мотивировать своих детей добиться успеха своими силами, а не с материальной поддержкой от своих родителей. Правда, совсем без поддержки Уайатт и Димитрий не останутся.«Если они захотят начать свое дело и составят грамотный бизнес-план, я инвестирую в их проект, но опять же не буду создавать трастовый фонд в их пользование. Таким образом они будут мотивированы на собственную работу,» - пояснил актер.К слову, в подобном решении Мила и Эштон не единственные. О точно таких же принципах в прошлом году завил британский шеф-повар Гордон Рамзи, воспитывающий четверых детей. Ранее о решении оставить детей без наследства говорили основатель Microsoft, миллиардер Билл Гейтс и певец Стинг.



