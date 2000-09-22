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Известная модель примерила бороду

Известная модель примерила бороду Девушку в необычном образе сфотографировал популярный журнал.

Итальянский Vogue устроил фотосессию с рыжей бородатой женщиной: рассказываем, что это было и почему, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

42-летняя модель Гвиневер ван Синус специально для Vogue примерила золотистую бороду, блики на которой стилисты удачно "зарифмовали" с блестящим розовым платьем манекенщицы. Эта фотосессия была проведена в честь итальянской певицы Мины Мадзини. В таком образе эпатажная певица снялась для обложки своего альбома 1981 года Salome.

"Наслаждаюсь странными моментами своей работы", - подписала селфи со съемок Гвиневер. А вот как выглядела та самая обложка.

Известная модель примерила бороду


Мадзини не только щеголяла в образе бородатой женщины задолго до Кончиты Вурст - еще она полностью сбривала брови, укладывала волосы в гигантские прически и была невероятно продуктивна в записи песен.

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Впрочем, таковой и остается - очередной альбом 78-летней дивы выходит в этом году.

Известная модель примерила бороду
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 Теги: модель, борода

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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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