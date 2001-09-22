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Раздел: Культура  
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Олег Винник начал преподавать в университете Поплавского

Олег Винник начал преподавать в университете Поплавского Певец провел первый мастер-класс для студентов.

Олег Винник стал звездным преподавателем кафедры шоу-бизнеса Киевского национального университета культуры и искусств и провел первый мастер-класс для студентов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.

Послушать лекцию артиста посчастливилось первокурсникам - будущим менеджерам шоу-бизнеса, организаторам ивентов и пиарщикам. Встреча проходила в формате вопрос-ответ.

Говорили о выборе жизненного и профессионального пути, успехе, командной работе. По просьбе учащихся лекция окончилась общим исполнением хитов музыканта «Нино» и «Як жити без тебе».

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«Я очень доволен первым мастер-классом и новым опытом, - поделился впечатлениями Винник. - Это было нелегко, но, на мой взгляд, необходимо и для студентов, и для меня. За образованием - будущее. Мы должны нести как можно больше полезной информации, не думая о собственных амбициях. Я счастлив, что мне доверили право поделиться своим опытом с молодыми людьми. Пусть учатся, я с удовольствием буду участвовать в этом процессе».
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 Теги: Олег Винник, мастер-класс

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Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
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