Раздел: Культура
Олег Винник начал преподавать в университете Поплавского
Певец провел первый мастер-класс для студентов.
Олег Винник стал звездным преподавателем кафедры шоу-бизнеса Киевского национального университета культуры и искусств и провел первый мастер-класс для студентов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
Послушать лекцию артиста посчастливилось первокурсникам - будущим менеджерам шоу-бизнеса, организаторам ивентов и пиарщикам. Встреча проходила в формате вопрос-ответ.
Говорили о выборе жизненного и профессионального пути, успехе, командной работе. По просьбе учащихся лекция окончилась общим исполнением хитов музыканта «Нино» и «Як жити без тебе».
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«Я очень доволен первым мастер-классом и новым опытом, - поделился впечатлениями Винник. - Это было нелегко, но, на мой взгляд, необходимо и для студентов, и для меня. За образованием - будущее. Мы должны нести как можно больше полезной информации, не думая о собственных амбициях. Я счастлив, что мне доверили право поделиться своим опытом с молодыми людьми. Пусть учатся, я с удовольствием буду участвовать в этом процессе».
Олег Винник стал звездным преподавателем кафедры шоу-бизнеса Киевского национального университета культуры и искусств и провел первый мастер-класс для студентов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
Послушать лекцию артиста посчастливилось первокурсникам - будущим менеджерам шоу-бизнеса, организаторам ивентов и пиарщикам. Встреча проходила в формате вопрос-ответ.
Говорили о выборе жизненного и профессионального пути, успехе, командной работе. По просьбе учащихся лекция окончилась общим исполнением хитов музыканта «Нино» и «Як жити без тебе».
Читайте также: Известный актер рассказал, как он сбил парня на своей Tesla
«Я очень доволен первым мастер-классом и новым опытом, - поделился впечатлениями Винник. - Это было нелегко, но, на мой взгляд, необходимо и для студентов, и для меня. За образованием - будущее. Мы должны нести как можно больше полезной информации, не думая о собственных амбициях. Я счастлив, что мне доверили право поделиться своим опытом с молодыми людьми. Пусть учатся, я с удовольствием буду участвовать в этом процессе».
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