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Раздел: Культура  
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Беременная Джессика Симпсон прогулялась на высоких каблуках

Беременная Джессика Симпсон прогулялась на высоких каблуках Певица беременна третьим ребенком.

38-летняя певица и дизайнер Джессика Симпсон на днях заявила о своей третьей беременности, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

У Джессики Симпсон и ее мужа, спортсмена Эрика Джонсона, растут сын и дочь. Скоро она станет мамой еще одной очаровательной девочки, однако от любимой обуви отказываться не намерена.

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Недавно ее засняли в Нью-Йорке гуляющей в сапогах на высоких шпильках в сопровождении мамы.
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 Теги: Джессика Симпсон, беременность

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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