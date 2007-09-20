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Раздел: Культура  
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Экс-ВиаГра рассказала, как относится к осенней депрессии

Экс-ВиаГра рассказала, как относится к осенней депрессииСанта Димопулос изучает причины депрессии

Экс-участница вокальной группы «ВиаГра» и известная модель Санта Димопулос обратилась к подписчикам своего микроблога с публикацией на остросоциальную тему, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka

Знаменитость пояснила: «Пришла осень и интернет наводнили мемы и шутки о депрессии. Я же очень серьезно отношусь к этому слову, знаю страшную статистику относительно этой болезни (а это именно болезнь), и знаю, как эта проблема недооценена в постсоветских странах».

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Она также отметила, что согласно официальному исследованию, Украина лидирует в списке стран с наибольшим количеством болеющих этим психологическим недугом.

Экс-ВиаГра рассказала, как относится к осенней депрессии
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 Теги: Санта Димопулос, депрессия

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Сегодня, 10:31 » Автор: Татьяна Ларина
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