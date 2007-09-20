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Раздел: Культура  
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Звезда "Дизель шоу" изменилась до неузнаваемости

Звезда "Дизель шоу" изменилась до неузнаваемостиФолловеры оценили фото знаменитости

Разительными переменами во внешности удивила подписчиков своего микроблога известная комедии-актриса Виктория Булитко, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka

На странице в социальной сети она опубликовала фотоснимок, на котором ее привлекательное лицо «украшают» значительно увеличенные в объеме губы.

Как известно, артистка принимает участие в съемках юмористического проекта от студии «дизель Шоу» и ее внешние метаморфозы – это просто эффектный грим.

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Фолловеры оценили фото знаменитости, но порекомендовали рыжеволосой тендитной красавице не проводить подобных экспериментов в реальной жизни.

Звезда "Дизель шоу" изменилась до неузнаваемости
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 Теги: Дизель Шоу, актриса

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Сегодня, 11:01 » Автор: Татьяна Ларина
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