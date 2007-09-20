Раздел: Культура
Джиджи Хадид покорила публику свадебным нарядом
Джиджи Хадид дефилировала в белоснежном платье в Милане
Продолжается Неделя моды в Милане, и популярные модели выходят на подиум в самых неожиданных образах, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Лизу
Джиджи Хадид закрывала модный показ в наряде невесты.
Вместе с ней в шоу участвовала и сестра Белла, которая посвятила очень трогательный пост этому выходу Джиджи. Продемонстрировать образ невесты на подиуме - почетная роль для каждой модели, и вчера такой чести удостоилась 23-летняя Джиджи Хадид. Она дефилировала в белоснежном платье в завершении фешн-шоу, в ходе которого креативный директор марки Moschino - Джереми Скотт представил коллекцию сезона весна-лето 2019. Модели были похожи на кукол из детских раскрасок.
За несколько часов перед шоу на официальной странице итальянского бренда в Instagram появился ролик, где Джереми делает зарисовки предстоящего показа. Вряд ли кто-то ожидал, что все будет так буквально. Модная индустрия с каждым разом так ускоряется, что на этот раз у меня не было времени, чтобы закончить работу. Все, что я смогу показать, это мои зарисовки. Instagram Конечно, он пошутил. Но коллекция произвела фурор.
Последней «каплей эйфории» стал выход Джиджи Хадид. Она прошлась по подиуму в свадебном платье, длинной чуть выше колена. Джереми Скотт создал настолько эффектный наряд, что Джиджи даже понадобились помощники на подуиме - модель сопровождали несколько человек в темных полностью закрытых (не видно было даже лиц!) комбинезонах, они несли длинный шлейф и замысловатую конструкцию с порхающими бабочками. Сама модель тоже осталась в восторге от своего образа и творческих идей Джереми.
Об этом она написала в своем Instagrram: Вау, Джереми Скотт, какой прекрасный момент! Я очень благодарна за то, что могу быть частью твоего креативного видения. Я горжусь тем, что стала частью этого шоу. Я без ума от твоего бесстрашия и от твоего таланта. Когда мне кажется, что ты больше не можешь быть еще более креативным, ты делаешь что-то такое, что поражает меня. Спасибо, что ты позволил мне быть частью этого шоу сегодня! Я люблю тебя.
Читайте также: Супермодель Джиджи Хадид шокировала публику откровенным нарядом
Но и это еще не все. Белла Хадид, младшая сестра Джиджи, была так растрогана, что не смогла сдержать своих чувств и поделилась с подписчиками в Instagram эмоциональным постом. 21-летняя модель, которая также участвовала в показе Moschino, записала на видео процесс подготовки Джиджи к выходу на подиум за кулисами шоу. Это было волшебно! Я плакала, какой восхитительный момент! Я фанатка Джиджи и Джереми Скотта - люблю вас! Я благодарю вселенную каждый день за возможность проживать эти минуты вместе с моей сестрой!
Продолжается Неделя моды в Милане, и популярные модели выходят на подиум в самых неожиданных образах, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Лизу
Джиджи Хадид закрывала модный показ в наряде невесты.
Вместе с ней в шоу участвовала и сестра Белла, которая посвятила очень трогательный пост этому выходу Джиджи. Продемонстрировать образ невесты на подиуме - почетная роль для каждой модели, и вчера такой чести удостоилась 23-летняя Джиджи Хадид. Она дефилировала в белоснежном платье в завершении фешн-шоу, в ходе которого креативный директор марки Moschino - Джереми Скотт представил коллекцию сезона весна-лето 2019. Модели были похожи на кукол из детских раскрасок.
За несколько часов перед шоу на официальной странице итальянского бренда в Instagram появился ролик, где Джереми делает зарисовки предстоящего показа. Вряд ли кто-то ожидал, что все будет так буквально. Модная индустрия с каждым разом так ускоряется, что на этот раз у меня не было времени, чтобы закончить работу. Все, что я смогу показать, это мои зарисовки. Instagram Конечно, он пошутил. Но коллекция произвела фурор.
Последней «каплей эйфории» стал выход Джиджи Хадид. Она прошлась по подиуму в свадебном платье, длинной чуть выше колена. Джереми Скотт создал настолько эффектный наряд, что Джиджи даже понадобились помощники на подуиме - модель сопровождали несколько человек в темных полностью закрытых (не видно было даже лиц!) комбинезонах, они несли длинный шлейф и замысловатую конструкцию с порхающими бабочками. Сама модель тоже осталась в восторге от своего образа и творческих идей Джереми.
Об этом она написала в своем Instagrram: Вау, Джереми Скотт, какой прекрасный момент! Я очень благодарна за то, что могу быть частью твоего креативного видения. Я горжусь тем, что стала частью этого шоу. Я без ума от твоего бесстрашия и от твоего таланта. Когда мне кажется, что ты больше не можешь быть еще более креативным, ты делаешь что-то такое, что поражает меня. Спасибо, что ты позволил мне быть частью этого шоу сегодня! Я люблю тебя.
Читайте также: Супермодель Джиджи Хадид шокировала публику откровенным нарядом
Но и это еще не все. Белла Хадид, младшая сестра Джиджи, была так растрогана, что не смогла сдержать своих чувств и поделилась с подписчиками в Instagram эмоциональным постом. 21-летняя модель, которая также участвовала в показе Moschino, записала на видео процесс подготовки Джиджи к выходу на подиум за кулисами шоу. Это было волшебно! Я плакала, какой восхитительный момент! Я фанатка Джиджи и Джереми Скотта - люблю вас! Я благодарю вселенную каждый день за возможность проживать эти минуты вместе с моей сестрой!
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