Раздел: Культура
Украинская актриса "засветилась" на обложке всемирно известного журнала
Соответствующее фото появилось в Instagram глянца.
Голливудская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко украсила обложку итальянской версии модного глянцевого журнала Grazia, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Соответствующее фото появилось в Instagram глянца.
Ольга позирует в прозрачном платье на бретелях темно-синего цвета, расшитом камнями. Образ дополнен распущенными волосами и нюдовым макияжем.
Читайте также: Популярная украинская певица "засветилась" на обложке российского журнала
Напомним, Ольга Куриленко родилась в Бердянске Запорожской области. В 16 лет Ольга переехала работать в Париж и позднее подписала контракт с агентством Madison. В 18-летнем возрасте она появилась на обложке таких известных глянцев, как Glamour, ELLE, Marie Claire и Vogue. Она также известна ролью "девушки Джеймса Бонда" в фильме об агенте 007.
Голливудская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко украсила обложку итальянской версии модного глянцевого журнала Grazia, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Соответствующее фото появилось в Instagram глянца.
Ольга позирует в прозрачном платье на бретелях темно-синего цвета, расшитом камнями. Образ дополнен распущенными волосами и нюдовым макияжем.
Читайте также: Популярная украинская певица "засветилась" на обложке российского журнала
Напомним, Ольга Куриленко родилась в Бердянске Запорожской области. В 16 лет Ольга переехала работать в Париж и позднее подписала контракт с агентством Madison. В 18-летнем возрасте она появилась на обложке таких известных глянцев, как Glamour, ELLE, Marie Claire и Vogue. Она также известна ролью "девушки Джеймса Бонда" в фильме об агенте 007.
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