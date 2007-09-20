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Раздел: Культура  
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Украинская актриса "засветилась" на обложке всемирно известного журнала

Украинская актриса "засветилась" на обложке всемирно известного журналаСоответствующее фото появилось в Instagram глянца.

Голливудская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко украсила обложку итальянской версии модного глянцевого журнала Grazia, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Соответствующее фото появилось в Instagram глянца.

Ольга позирует в прозрачном платье на бретелях темно-синего цвета, расшитом камнями. Образ дополнен распущенными волосами и нюдовым макияжем.

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Напомним, Ольга Куриленко родилась в Бердянске Запорожской области. В 16 лет Ольга переехала работать в Париж и позднее подписала контракт с агентством Madison. В 18-летнем возрасте она появилась на обложке таких известных глянцев, как Glamour, ELLE, Marie Claire и Vogue. Она также известна ролью "девушки Джеймса Бонда" в фильме об агенте 007.
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 Теги: Ольга Куриленко, журнал

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Сегодня, 15:09 » Автор: Татьяна Ларина
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