» » Светлана Тарабарова показала фигуру после родов
Раздел: Культура  
0

Светлана Тарабарова показала фигуру после родов

Светлана Тарабарова показала фигуру после родовПевица родила сына Ивана всего две недели назад

Украинская певица Светлана Тарабарова, которую недавно со слезами на глазах выписали из роддома, показала в Instagram фото, где видно ее стройную фигуру. На снимке новоиспеченная мама игриво позирует с коляской и бутылочкой в открытом черном платье, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"Я мечтала надеть этот сарафан с мая! Мамы меня поймут. И не только мамы. Знакомая тема, да, девушки?" – подписала фотографию исполнительница.

Читайте также: Светлана Тарабарова показала, чем завтракает

Напомним, 9 сентября Светлана Тарабарова впервые стала мамой. Мальчик весом 3,760 кг и ростом 55 см появился на свет в одном из частных киевских роддомов. Вместе с радостной новостью звезда презентовала и новую песню "Добре серце", а также lyric-видео на композицию. Буквально через несколько дней певицу выписали из роддома, куда приехали ее встречать друзья – Соломия Витвицкая и Наталка Карпа с мужьями – и близкие.

Светлана Тарабарова показала фигуру после родов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Светлана Тарабарова, фигура

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:38 » Автор: Татьяна Ларина
     297
     0

Похожие новости по теме

Светлана Тарабарова тронула снимком с сыном Светлана Тарабарова тронула снимком с сыном

Светлана Тарабарова родила мальчика в одной из столичных клиник.

Светлана Тарабарова показала новорожденного малыша Светлана Тарабарова показала новорожденного малыша

Певица вместе с супругом Алексеем Бондарем назвали сына Иваном

Украинская певица впервые показала новорожденного сына Украинская певица впервые показала новорожденного сына

Светлана Тарабарова показала фото из роддома.

Светлана Тарабарова впервые показала маму Светлана Тарабарова впервые показала маму

Певица решила устроить незапланированный День матери.

Светлана Тарабарова очаровала совместным фото с мамой Светлана Тарабарова очаровала совместным фото с мамой

Звезда показала фото, сделанные с ее мамой.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх