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Раздел: Культура  
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Сальма Хайек показала трогательное фото

Сальма Хайек показала трогательное фотоСальма и Франсуа повторно обменялись свадебными клятвами.

Американская и мексиканская актриса и продюсер, Сальма Хайек, показала поклонникам в социальных сетях нежное семейное фото.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Новый снимок Сальма опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото Сальма позирует с мужем, французским бизнесменом Франсуа-Анри Пино и детьми – дочерью Валентиной и детьми Пино от прошлого брака. Заметим, что недавно Сальма и Франсуа повторно обменялись свадебными клятвами после 9 лет брака.

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"Они так быстро растут", – отметила Хайек.

Также 21 сентября дочь Сальмы Валентина празднует день рождения. Девочке исполнилось 11 лет. Сальма опубликовала короткое видео, на котором видно, как ее дочь подстригает волосы маме.

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 Теги: Сальма Хайек, фото

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Сегодня, 18:24 » Автор: Едгар Букмирза
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