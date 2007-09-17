Раздел: Культура
Сальма Хайек показала трогательное фото
Сальма и Франсуа повторно обменялись свадебными клятвами.
Американская и мексиканская актриса и продюсер, Сальма Хайек, показала поклонникам в социальных сетях нежное семейное фото.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Новый снимок Сальма опубликовала на своей странице в Instagram.
На фото Сальма позирует с мужем, французским бизнесменом Франсуа-Анри Пино и детьми – дочерью Валентиной и детьми Пино от прошлого брака. Заметим, что недавно Сальма и Франсуа повторно обменялись свадебными клятвами после 9 лет брака.
Читайте также: 11 лет вместе: Сальма Хайек показала архивное фото со свадьбы
"Они так быстро растут", – отметила Хайек.
Также 21 сентября дочь Сальмы Валентина празднует день рождения. Девочке исполнилось 11 лет. Сальма опубликовала короткое видео, на котором видно, как ее дочь подстригает волосы маме.
Американская и мексиканская актриса и продюсер, Сальма Хайек, показала поклонникам в социальных сетях нежное семейное фото.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Новый снимок Сальма опубликовала на своей странице в Instagram.
На фото Сальма позирует с мужем, французским бизнесменом Франсуа-Анри Пино и детьми – дочерью Валентиной и детьми Пино от прошлого брака. Заметим, что недавно Сальма и Франсуа повторно обменялись свадебными клятвами после 9 лет брака.
Читайте также: 11 лет вместе: Сальма Хайек показала архивное фото со свадьбы
"Они так быстро растут", – отметила Хайек.
Также 21 сентября дочь Сальмы Валентина празднует день рождения. Девочке исполнилось 11 лет. Сальма опубликовала короткое видео, на котором видно, как ее дочь подстригает волосы маме.
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