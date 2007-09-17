Раздел: Культура
Известного рэпера приговорили почти к 30 годам тюрьмы
Мужчина отказался оспаривать обвинения в убийстве.
Рэпер и продюсер звукозаписи Шун Найт приговорен к 28 годам тюрьмы за убийство двух человек, попавших под колеса его автомобиля еще в 2015 году. Ему грозило пожизненное заключение, но исполнитель пошел на сделку со следствием и ему сократили срок.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Еще в январе 2015 года Шуг Найт сбил на своем автомобиле двух человек, один из которых скончался в больнице. Им оказался соучредитель студии Heavyweight Records Терри Картер, с которым Шуг перед ДТП имел острый спор. Как впоследствии было установлено, рэпер Найт специально совершил наезд на него. Позже 53-летний рэпер откровенно рассказал, что не хотел переезжать мужчин, а всего лишь хотел спрятаться, потому что боялся расправы.
Рассмотрение дела длилось несколько лет и на днях стало известно, что Шуг Найт приговорен к 28 годам тюремного заключения. Мужчина отказался оспаривать обвинения в убийстве, совершенного в состоянии аффекта, в результате чего получил 22 года тюремного срока. Дополнительные 6 лет ему назначили за нарушение "закона трех ошибок", по которому суд имеет право приговорить человека к длительному тюремному сроку за три совершенных преступления в прошлом.
Американский рэпер Шуг Найт (также упоминается как Сюдже Кнайт) был известен не только своими хитами, но и студиями звукозаписи: Black Capital Records, Death Row Records и 1017 Records, из которых "выпустились" такие звезды хип-хопа, как 2Pac, Dr. Dre, Snoop Dogg, "Outlawz" и "Tha Dogg Pound".
Однако кроме шоу-бизнеса у Шуга Найта всегда были проблемы с законом. В 1987 году он был арестован за домашнее насилие, – он напал на свою подругу. В том же году его арестовали за угон автомобиля, незаконное ношение оружия и покушение на убийство. Тогда же он признал себя виновным и получил два года испытательного срока.
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В 1996 году его заподозрили в заказе убийства рэпера Тупака Шакура и в убийстве рэпера The Notorious B.I. G. Но тогда дело так и не было доведено до конца из-за отсутствия доказательств. Его также неоднократно сажали в тюрьму за драки, нападения, хранение наркотиков и много других преступлений. Сейчас Шуг Найт не находится в браке и имеет пять детей от разных женщин.
Рэпер и продюсер звукозаписи Шун Найт приговорен к 28 годам тюрьмы за убийство двух человек, попавших под колеса его автомобиля еще в 2015 году. Ему грозило пожизненное заключение, но исполнитель пошел на сделку со следствием и ему сократили срок.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Еще в январе 2015 года Шуг Найт сбил на своем автомобиле двух человек, один из которых скончался в больнице. Им оказался соучредитель студии Heavyweight Records Терри Картер, с которым Шуг перед ДТП имел острый спор. Как впоследствии было установлено, рэпер Найт специально совершил наезд на него. Позже 53-летний рэпер откровенно рассказал, что не хотел переезжать мужчин, а всего лишь хотел спрятаться, потому что боялся расправы.
Рассмотрение дела длилось несколько лет и на днях стало известно, что Шуг Найт приговорен к 28 годам тюремного заключения. Мужчина отказался оспаривать обвинения в убийстве, совершенного в состоянии аффекта, в результате чего получил 22 года тюремного срока. Дополнительные 6 лет ему назначили за нарушение "закона трех ошибок", по которому суд имеет право приговорить человека к длительному тюремному сроку за три совершенных преступления в прошлом.
Американский рэпер Шуг Найт (также упоминается как Сюдже Кнайт) был известен не только своими хитами, но и студиями звукозаписи: Black Capital Records, Death Row Records и 1017 Records, из которых "выпустились" такие звезды хип-хопа, как 2Pac, Dr. Dre, Snoop Dogg, "Outlawz" и "Tha Dogg Pound".
Однако кроме шоу-бизнеса у Шуга Найта всегда были проблемы с законом. В 1987 году он был арестован за домашнее насилие, – он напал на свою подругу. В том же году его арестовали за угон автомобиля, незаконное ношение оружия и покушение на убийство. Тогда же он признал себя виновным и получил два года испытательного срока.
Читайте также: Известного актера приговорили к 4 годам тюрьмы
В 1996 году его заподозрили в заказе убийства рэпера Тупака Шакура и в убийстве рэпера The Notorious B.I. G. Но тогда дело так и не было доведено до конца из-за отсутствия доказательств. Его также неоднократно сажали в тюрьму за драки, нападения, хранение наркотиков и много других преступлений. Сейчас Шуг Найт не находится в браке и имеет пять детей от разных женщин.
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