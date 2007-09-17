Раздел: Культура
В Сети высмеяли конфуз с Путиным
Путина высмеяли из-за внешнего вида.
В соцсетях подняли на смех «мелкого» президента России Владимира Путина, который появился на женском форуме.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.
Соответствующее фото с мероприятия опубликовал политтехнолог и блогер Алексей Голобуцкий.
«А Путин мельчает с каждой новой фотографией. Скукоживается? А куда же делась накачанная версия, которую показывали на других фотографиях? В отпуске или списали, так как он узнал лишнее? Не берегут в ФСБ кадры, не берегут», - говорится в подписи к опубликованной фотографии.
Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда президента России Владимира Путина поднимают на смех из-за его внешности и роста, о котором постоянно врут кремлевские политтехнологи.
На днях Путина высмеяли из-за внешнего вида на встречи с президентами Турции и Ирана. Как рассказывает Голобуцкий, подобные инциденты уже являются показателем так называемого «царского стиля».
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«Как всегда, дурацкая маскировка подпорок странными штанинами брюк Путина. Плюнули бы уже и переходили на стиль Рухани: длинное платье в пол замаскирует какой хочешь экзоскелет, а не то что подпорки и ходули», - написал он.
По больному любят ударить и зарубежные журналисты, которые делают различные карикатуры на президента России.
В соцсетях подняли на смех «мелкого» президента России Владимира Путина, который появился на женском форуме.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.
Соответствующее фото с мероприятия опубликовал политтехнолог и блогер Алексей Голобуцкий.
«А Путин мельчает с каждой новой фотографией. Скукоживается? А куда же делась накачанная версия, которую показывали на других фотографиях? В отпуске или списали, так как он узнал лишнее? Не берегут в ФСБ кадры, не берегут», - говорится в подписи к опубликованной фотографии.
Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда президента России Владимира Путина поднимают на смех из-за его внешности и роста, о котором постоянно врут кремлевские политтехнологи.
На днях Путина высмеяли из-за внешнего вида на встречи с президентами Турции и Ирана. Как рассказывает Голобуцкий, подобные инциденты уже являются показателем так называемого «царского стиля».
Читайте также: Признание Путиным паспортов "Л/ДНР" жестко высмеяли в Сети
«Как всегда, дурацкая маскировка подпорок странными штанинами брюк Путина. Плюнули бы уже и переходили на стиль Рухани: длинное платье в пол замаскирует какой хочешь экзоскелет, а не то что подпорки и ходули», - написал он.
По больному любят ударить и зарубежные журналисты, которые делают различные карикатуры на президента России.
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