» » В Сети высмеяли конфуз с Путиным
Раздел: Культура  
0

В Сети высмеяли конфуз с Путиным

В Сети высмеяли конфуз с ПутинымПутина высмеяли из-за внешнего вида.

В соцсетях подняли на смех «мелкого» президента России Владимира Путина, который появился на женском форуме.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.

Соответствующее фото с мероприятия опубликовал политтехнолог и блогер Алексей Голобуцкий.

«А Путин мельчает с каждой новой фотографией. Скукоживается? А куда же делась накачанная версия, которую показывали на других фотографиях? В отпуске или списали, так как он узнал лишнее? Не берегут в ФСБ кадры, не берегут», - говорится в подписи к опубликованной фотографии.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда президента России Владимира Путина поднимают на смех из-за его внешности и роста, о котором постоянно врут кремлевские политтехнологи.

На днях Путина высмеяли из-за внешнего вида на встречи с президентами Турции и Ирана. Как рассказывает Голобуцкий, подобные инциденты уже являются показателем так называемого «царского стиля».

Читайте также: Признание Путиным паспортов "Л/ДНР" жестко высмеяли в Сети

«Как всегда, дурацкая маскировка подпорок странными штанинами брюк Путина. Плюнули бы уже и переходили на стиль Рухани: длинное платье в пол замаскирует какой хочешь экзоскелет, а не то что подпорки и ходули», - написал он.

По больному любят ударить и зарубежные журналисты, которые делают различные карикатуры на президента России.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Путин, конфуз, сеть

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:28 » Автор: Едгар Букмирза
     2155
     0

Похожие новости по теме

Лидер группы Лидер группы "Ленинград" жестко высмеял обожателей Путина

Музыкант написал ироничный стих.

Кобзон рассказал, на ком женился Путин Кобзон рассказал, на ком женился Путин

Кобзон знает, кто стала второй избранницей Путина.

Дочь Дмитрия Маликова похвасталась телефоном с ликом Путина Дочь Дмитрия Маликова похвасталась телефоном с ликом Путина

"Russian power".

На Неделе моды в Париже дизайнеры насмехались над Путиным На Неделе моды в Париже дизайнеры насмехались над Путиным

«Посетите эти места, пока туда не добрался Путин».

Рената Литвинова не высказывалась в поддержку Путина Рената Литвинова не высказывалась в поддержку Путина

Актриса обнаружила в Сети поддельный аккаунт.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх