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Раздел: Культура  
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Украинскую певицу обвинили в плагиате

Украинскую певицу обвинили в плагиатеНовая песня "Peligroso" похожа на песню Alvaro Soler – "La Cintura".

Украинская певица Настя Каменских, которая на днях выпустила новый клип на песню "Peligroso" пользователи в социальных сетях обвинили в плагиате.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Так, одна девушка под ником Evi В прокомментировала композицию Каменских в YouTube, после чего другие пользователи поддержали ее мнение и начали обсуждать то, что новая песня "Peligroso" похожа на песню Alvaro Soler – "La Cintura", а также ремикс западного певца.

"Песня очень классная, но есть одно большое но, если вы слушаете испанскую музыку, вы сразу это заметили. Песня ну очень похожа на песню Alvaro Soler – La Cintura. А также известный ремикс этой песни Alvaro Soler – La Cintura [Remix] ft. Flo Rida, TINI. Ну очень похоже и это трудно не заметить", – отметила пользовательница.

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Другие пользователи согласились с этим: "Конечно Насти идут такие песни, но обидно, что песня очень похожа на другую", "Действительно, содрали очень похоже, только видно, что там парень испанец, а здесь акцент слышно" и другие.



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 Теги: Настя Каменских, плагиат

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Вчера, 23:20 » Автор: Едгар Букмирза
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