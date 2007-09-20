Раздел: Культура
Украинскую певицу обвинили в плагиате
Новая песня "Peligroso" похожа на песню Alvaro Soler – "La Cintura".
Украинская певица Настя Каменских, которая на днях выпустила новый клип на песню "Peligroso" пользователи в социальных сетях обвинили в плагиате.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Так, одна девушка под ником Evi В прокомментировала композицию Каменских в YouTube, после чего другие пользователи поддержали ее мнение и начали обсуждать то, что новая песня "Peligroso" похожа на песню Alvaro Soler – "La Cintura", а также ремикс западного певца.
"Песня очень классная, но есть одно большое но, если вы слушаете испанскую музыку, вы сразу это заметили. Песня ну очень похожа на песню Alvaro Soler – La Cintura. А также известный ремикс этой песни Alvaro Soler – La Cintura [Remix] ft. Flo Rida, TINI. Ну очень похоже и это трудно не заметить", – отметила пользовательница.
Читайте также: Настю Каменских сравнили с Ким Кардашьян
Другие пользователи согласились с этим: "Конечно Насти идут такие песни, но обидно, что песня очень похожа на другую", "Действительно, содрали очень похоже, только видно, что там парень испанец, а здесь акцент слышно" и другие.
Украинская певица Настя Каменских, которая на днях выпустила новый клип на песню "Peligroso" пользователи в социальных сетях обвинили в плагиате.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Так, одна девушка под ником Evi В прокомментировала композицию Каменских в YouTube, после чего другие пользователи поддержали ее мнение и начали обсуждать то, что новая песня "Peligroso" похожа на песню Alvaro Soler – "La Cintura", а также ремикс западного певца.
"Песня очень классная, но есть одно большое но, если вы слушаете испанскую музыку, вы сразу это заметили. Песня ну очень похожа на песню Alvaro Soler – La Cintura. А также известный ремикс этой песни Alvaro Soler – La Cintura [Remix] ft. Flo Rida, TINI. Ну очень похоже и это трудно не заметить", – отметила пользовательница.
Читайте также: Настю Каменских сравнили с Ким Кардашьян
Другие пользователи согласились с этим: "Конечно Насти идут такие песни, но обидно, что песня очень похожа на другую", "Действительно, содрали очень похоже, только видно, что там парень испанец, а здесь акцент слышно" и другие.
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