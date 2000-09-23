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Раздел: Культура  
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В США арестовали агрессивного фаната известной певицы

В США арестовали агрессивного фаната известной певицы Мужчина угрожал изнасиловать и убить Тейлор Свифт.

У 28-летней Тейлор Свифт (Taylor Swift) много фанатов по всему миру. Но в последнее время певице что-то слишком часто стали попадаться неадекватные поклонники, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

В начале апреля Джулиус Сэндрок, поклонник певицы, пробрался в калифорнийский дом Свифт с ножом, в резиновых перчатках и в маске. Чуть позже другой влюбленный в Тейлор фанат по имени Брюс Роули ограбил банк и перекинул деньги за забор ее дома, чтобы привлечь внимание. В конце апреля Роджер Альварадо тоже решил зайти в гости к кумиру. Он разбил окно нью-йоркского дома звезды и проник внутрь. Тейлор в это время была в отъезде. Мужчина принял душ и лег спать в ее постели.

Недавно полиция Техаса задержала еще одного фаната певицы. 26-летний Эрик Сварбрик с января преследовал ее, отправляя электронные и бумажные письма. В каждом из 40 посланий он подробно рассказывал, как изнасилует Тейлор, убьет ее, а после покончит жизнь самоубийством.

В августе мужчину задержали при попытке попасть в офис ее лейбла Big Machine в Нэшвилле. Он пытался передать часть своих сочинений Тейлор лично. Вскоре Эрика отпустили, а он продолжил посылать письма с угрозами и эротическими фантазиями. Ей пришлось написать заявление в полицию.

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Сейчас Сварбрик находится под стражей и ожидает суда. Ему грозит до пяти лет лишения свободы и штраф в $250 тысяч.
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 Теги: Тейлор Свифт, фанат

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Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
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