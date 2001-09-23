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Раздел: Культура  
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Американский актер стал профессором университета Поплавского

Американский актер стал профессором университета Поплавского Стивен Болдуин получил почетное звание.

Знаменитый американский актер, звезда голливудских фильмов Стивен Болдуин стал профессором Киевского университета культуры, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Журналист.

В свою очередь, младший брат Алека Болдуина провел встречу со студентами вуза для того, чтобы вдохновить молодежь на учебу и творчество.

Актер посоветовал записывать все свои новые мысли и идеи.

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Болдуин-младший отметил, что в 2020 году он планирует снимать фильм в Украине.

Американский актер стал профессором университета Поплавского
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 Теги: Стивен Болдуин, профессор

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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