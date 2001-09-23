Раздел: Культура
Американский актер стал профессором университета Поплавского
Стивен Болдуин получил почетное звание.
Знаменитый американский актер, звезда голливудских фильмов Стивен Болдуин стал профессором Киевского университета культуры, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Журналист.
В свою очередь, младший брат Алека Болдуина провел встречу со студентами вуза для того, чтобы вдохновить молодежь на учебу и творчество.
Актер посоветовал записывать все свои новые мысли и идеи.
Читайте также: Олег Винник начал преподавать в университете Поплавского
Болдуин-младший отметил, что в 2020 году он планирует снимать фильм в Украине.
Знаменитый американский актер, звезда голливудских фильмов Стивен Болдуин стал профессором Киевского университета культуры, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Журналист.
В свою очередь, младший брат Алека Болдуина провел встречу со студентами вуза для того, чтобы вдохновить молодежь на учебу и творчество.
Актер посоветовал записывать все свои новые мысли и идеи.
Читайте также: Олег Винник начал преподавать в университете Поплавского
Болдуин-младший отметил, что в 2020 году он планирует снимать фильм в Украине.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
430
0
Также советуем посмотреть
- В Cети популярность набирает странное фото
- Порошенко рассказал, как Кремль вмешивается в украинские выборы
- Футболист провалился в яму на стадионе
- Житель Энергодара забыл, где оставил свой автомобиль
- Россиянин попросил убежища в Украине: названа причина
- Веселые анекдоты для хорошего субботнего настроения
- Уморительные кадры, сделанные на американских горках
- Упитанный кот из британского супермаркета умилил Сеть
- Когда что-то пошло не так: забавные свадебные снимки
- Забавный енот-воришка стал звездой Сети
- Королева пародий Instagram стала звездой Сети
- Забавные снимки из жизни неудачников
- Талант фотографа: отец случайно сделал из дочери интернет-звезду
- Забавные животные, угодившие в курьезные ситуации
- Смех до упаду: «чудики» в общественном транспорте
- Сутки в ООС: 18 обстрелов, трое раненых
- Потешные питомцы, которым все равно, где спать
- Веселые ситуации, которые могут произойти лишь на борту самолета
- Забавные фотки людей, не готовых к "покатушкам" на американских горках
- Стало известно, как собираются поделить имущество украинских церквей
- Копы «спасли» день рождения мальчика, оставшегося без гостей
- Герои этих веселых фоток не смогли "победить" сонливость
- Украинские депутаты просят патриарха Варфоломея отложить вопрос об автокефалии
- Забавные твиты, в которых многие узнают себя
- Дело Вороненкова: появились новые подробности
- Совсем не смутился: воришку-енота застали на месте «преступления»
- Хуг заявил о регрессе в разведении сил на Донбассе
- Виступ Порошенко у Раді був всеохопним
- Американские студенты забавно разыграли McDonald's
- В «ЛНР» снова проблемы с мобильной связью
Оставьте свой комментарий