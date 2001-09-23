Хью Джекман рассказал о личной жизни

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Хью Джекман всегда отличался своей простотой и чувством юмора, что актер и доказал в очередной раз.

Видимо, жене Хью Джекмана настолько импонирует образ Росомахи, эдакого героя-мутанта, с которым актер появляется на экране, что, по рассказам самого Джекмана, он уже несколько раз занимался сексом с ней, в качестве атрибута используя когти. Голливудский красавчик, которого все теперь называют Росомахой, Хью Джекман рассказал,