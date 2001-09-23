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Хью Джекман рассказал о личной жизни
Актер поделился секретами своего счастливого брака.
Вот уже сколько лет недоброжелатели и те, кто в принципе не верят в счастливые актерские браки, предрекают Хью Джекману развод с его женой австралийской актрисой Деборрой Ли Фернесс, когда-то оставившей свою успешную карьеру в Австралии ради мужа, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Подогревает интерес к этой счастливой паре, разумеется, и тот факт, что Деборра (настоящая красотка в молодости!), хоть и выглядит отлично, все равно старше Джекмана на 13 лет. Не только в мире шоубизнеса такие браки считаются обреченными на провал. Мол, первые годы разница в возрасте не играет существенной роли, но с течением времени становится весьма серьезной причиной для разрыва отношений, даже самых замечательных в прошлом.
Однако Хью вот уже 22 года опровергает эту расхожую истину. Его отношения с Деборрой ничуть не меняются. Они по-прежнему счастливы вместе и воспитывают двух детей - сына Оскара и дочку Аву, которых усыновили сразу же после рождения. К сожалению, Деборра так и не сумела выносить их с Хью ребенка, повинен ли в этом был ее возраст или иные причины, но их отношения с мужем не изменились. Они лишь сделали то, что было разумно и о чем они оба мечтали.
И вот Хью Джекман, который не стесняется и даже совсем напротив словно бы рад поделиться секретами своего успешного брака, раскрыл еще один. Оказывается, они с женой сразу после свадьбы заключили важный «пакт». Никогда и ни при каких обстоятельствах не делать ничего за спиной друг у друга.
То есть, попросту говоря, любое решение, которое может хоть каким-то образом повлиять на их жизнь (и жизнь их детей) необходимо сначала обсудить. Секреты эти в общем-то просты, как все естественное в этом мире, и именно поэтому так хороши. Только вот выполнять их удается не всегда и не каждому.
Хью рассказал, как несколько раз отказывался от ролей, потому что Деборра убеждала его в том, что это было неподходящее время. И он ни разу не пожалел, что послушал жену. Она, по его словам, «лучший барометр в таких вещах». Супруг сохранили свой брак еще и потому, что умеют уступать, не быть эгоистами. Например, Деборре предложили место в режиссерской школе в Сиднее в то время, когда Хью получил контракт и роль в мюзикле «Оклахома» в Лондоне.
Читайте также: В США арестовали агрессивного фаната известной певицы
Хью уговаривал жену принять предложение (она мечтала о режиссуре), а Дебора, в свою очередь, убеждала Джекмана, что он не имеет права отказаться от своего шанса. В результате она поехала с ним в Лондон - и этот мюзикл и впрямь стал важным моментом в развитии будущей карьеры Джекмана.
Вот уже сколько лет недоброжелатели и те, кто в принципе не верят в счастливые актерские браки, предрекают Хью Джекману развод с его женой австралийской актрисой Деборрой Ли Фернесс, когда-то оставившей свою успешную карьеру в Австралии ради мужа, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Подогревает интерес к этой счастливой паре, разумеется, и тот факт, что Деборра (настоящая красотка в молодости!), хоть и выглядит отлично, все равно старше Джекмана на 13 лет. Не только в мире шоубизнеса такие браки считаются обреченными на провал. Мол, первые годы разница в возрасте не играет существенной роли, но с течением времени становится весьма серьезной причиной для разрыва отношений, даже самых замечательных в прошлом.
Однако Хью вот уже 22 года опровергает эту расхожую истину. Его отношения с Деборрой ничуть не меняются. Они по-прежнему счастливы вместе и воспитывают двух детей - сына Оскара и дочку Аву, которых усыновили сразу же после рождения. К сожалению, Деборра так и не сумела выносить их с Хью ребенка, повинен ли в этом был ее возраст или иные причины, но их отношения с мужем не изменились. Они лишь сделали то, что было разумно и о чем они оба мечтали.
И вот Хью Джекман, который не стесняется и даже совсем напротив словно бы рад поделиться секретами своего успешного брака, раскрыл еще один. Оказывается, они с женой сразу после свадьбы заключили важный «пакт». Никогда и ни при каких обстоятельствах не делать ничего за спиной друг у друга.
То есть, попросту говоря, любое решение, которое может хоть каким-то образом повлиять на их жизнь (и жизнь их детей) необходимо сначала обсудить. Секреты эти в общем-то просты, как все естественное в этом мире, и именно поэтому так хороши. Только вот выполнять их удается не всегда и не каждому.
Хью рассказал, как несколько раз отказывался от ролей, потому что Деборра убеждала его в том, что это было неподходящее время. И он ни разу не пожалел, что послушал жену. Она, по его словам, «лучший барометр в таких вещах». Супруг сохранили свой брак еще и потому, что умеют уступать, не быть эгоистами. Например, Деборре предложили место в режиссерской школе в Сиднее в то время, когда Хью получил контракт и роль в мюзикле «Оклахома» в Лондоне.
Читайте также: В США арестовали агрессивного фаната известной певицы
Хью уговаривал жену принять предложение (она мечтала о режиссуре), а Дебора, в свою очередь, убеждала Джекмана, что он не имеет права отказаться от своего шанса. В результате она поехала с ним в Лондон - и этот мюзикл и впрямь стал важным моментом в развитии будущей карьеры Джекмана.
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