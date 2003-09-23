Раздел: Культура
Семьи Бейонcе и Кардашьян наконец-то перестали враждовать
Известные семьи помирились.
Последние два года отношения между двумя самыми влиятельными семьями в шоу-бизнесе были очень непростыми. И вот наконец лед начал таять: несколько часов назад Канье выложил в Instagram снимок Бейонсе с мужем Джей Зи и написал Famleeeee («Семья»), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Фотография за пару часов набрала почти 700 тысяч лайков. Поклонники также отметили, что на снимке Бейонсе сидит в туфлях из коллекции Канье Уэста Yeezy. Отношения двух рэперов - Канье и Джей Зи - всегда были похожи на американские горки. Они познакомились еще в 90-х на звукозаписывающей студии. В 2011 году Канье и Джей Зи записали совместный трек Niggas in Paris, который в этом году наделал много шума.
Отношения начали портиться в 2014-м, когда Картеры не пришли на свадьбук Кардашьян-Уэстам. Причины на это у них были уважительные: Бейонсе никогда не нравилась Ким и ее скандальная репутация, также она не хотела становиться участницей реалити-шоу «Семейство Кардашьян». О том, что так друзья не поступают, Канье понял лишь два года спустя. Масла в огонь подлила ситуация с ограблением Ким в Париже. Мистер Уэст обиделся на Джей Зи и припомнил старое, о чем сообщил прямо со сцены во время своего концерта. Рэпер публично заявил, что его дети никогда не будут играть с дочерью Джей Зи.
Ким тоже не отставала от мужа: когда у семейства Картер родилась двойня, Ким выложила в Instagram фото двух близнецов-шпицев и попросила подписчиков выбрать им имя. Чтобы ситуация не зашла в тупик, Джей Зи первым пошел на мировую и осенью прошлого года.
"Канье мой брат. Да, у нас сложные отношения… Порой случаются вещи, которые неприемлемы для меня, но я действительно его люблю", - сказал Джей Зи.
Читайте также: Хью Джекман рассказал о личной жизни
Судя по всему, звездам удалось забыть старые обиды и снова стать друзьями.
Последние два года отношения между двумя самыми влиятельными семьями в шоу-бизнесе были очень непростыми. И вот наконец лед начал таять: несколько часов назад Канье выложил в Instagram снимок Бейонсе с мужем Джей Зи и написал Famleeeee («Семья»), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Фотография за пару часов набрала почти 700 тысяч лайков. Поклонники также отметили, что на снимке Бейонсе сидит в туфлях из коллекции Канье Уэста Yeezy. Отношения двух рэперов - Канье и Джей Зи - всегда были похожи на американские горки. Они познакомились еще в 90-х на звукозаписывающей студии. В 2011 году Канье и Джей Зи записали совместный трек Niggas in Paris, который в этом году наделал много шума.
Отношения начали портиться в 2014-м, когда Картеры не пришли на свадьбук Кардашьян-Уэстам. Причины на это у них были уважительные: Бейонсе никогда не нравилась Ким и ее скандальная репутация, также она не хотела становиться участницей реалити-шоу «Семейство Кардашьян». О том, что так друзья не поступают, Канье понял лишь два года спустя. Масла в огонь подлила ситуация с ограблением Ким в Париже. Мистер Уэст обиделся на Джей Зи и припомнил старое, о чем сообщил прямо со сцены во время своего концерта. Рэпер публично заявил, что его дети никогда не будут играть с дочерью Джей Зи.
Ким тоже не отставала от мужа: когда у семейства Картер родилась двойня, Ким выложила в Instagram фото двух близнецов-шпицев и попросила подписчиков выбрать им имя. Чтобы ситуация не зашла в тупик, Джей Зи первым пошел на мировую и осенью прошлого года.
"Канье мой брат. Да, у нас сложные отношения… Порой случаются вещи, которые неприемлемы для меня, но я действительно его люблю", - сказал Джей Зи.
Читайте также: Хью Джекман рассказал о личной жизни
Судя по всему, звездам удалось забыть старые обиды и снова стать друзьями.
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