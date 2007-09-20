Раздел: Культура
Джастин Бибер обзавелся особняком для своей новой семьи
В новом доме певец будет жить вместе с женой Хейли Болдуин.
13 сентября чету знаменитостей застали вместе на выходе из Нью-Йоркского муниципалитета. Стало известно, что влюбленные подали заявление для заключения брака. При этом поклонники предположили, что канадский музыкант и американская манекенщица уже состоят в браке, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Кстати, данную информацию даже подтвердил легендарный дядя звезды подиумов. Тем не менее, исполнитель хита «What Do You Mean?» опроверг все предположения, а также сообщил, что они поженятся в течении следующих 60-и дней после того, как Хейли и Джастин получили официальную лицензию. Кроме того сейчас длинноногая блондинка и популярный артист пытаются прийти к общему решению, касательно брачного контракта.
Как пишет storinka.com.ua, на счету Джастина Бибера сейчас более 250 миллионов долларов. При этом 21-летняя блондинка успела заработать всего 2 000 000. Однако кумир миллионов никогда не отличался скупостью. Поэтому, по информации западных изданий, молодой музыкант уже приобрел роскошный особняк, в котором планирует проживать вместе с новоиспеченной невестой. Примечательно, что на территории дома расположено 5 спален и 6 ванных комнат. При этом влюбленные уже задумываются о наследниках.
Кстати, Джастин приобрел просторный особняк не в Лос-Анджелесе, а в Онтарио. Ведь свадебная церемония состоится на родине поп-музыканта, а после вступления в брак знаменитости навсегда переедут в Канаду. При этом, несмотря на юный возраст, Хейли и Джастин уже выбрали церковь, в которой произойдет венчание.
Читайте также: Бывший полицейский угрожает Бейонсе расправой
Не секрет, что знаменитости регулярно посещают храм, а длинноногая блондинка бережет невинность для будущего супруга. Кстати, ранее канадец тоже носил кольцо верности, однако после встречи с Селеной Гомес пересмотрел свои взгляды.
13 сентября чету знаменитостей застали вместе на выходе из Нью-Йоркского муниципалитета. Стало известно, что влюбленные подали заявление для заключения брака. При этом поклонники предположили, что канадский музыкант и американская манекенщица уже состоят в браке, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Кстати, данную информацию даже подтвердил легендарный дядя звезды подиумов. Тем не менее, исполнитель хита «What Do You Mean?» опроверг все предположения, а также сообщил, что они поженятся в течении следующих 60-и дней после того, как Хейли и Джастин получили официальную лицензию. Кроме того сейчас длинноногая блондинка и популярный артист пытаются прийти к общему решению, касательно брачного контракта.
Как пишет storinka.com.ua, на счету Джастина Бибера сейчас более 250 миллионов долларов. При этом 21-летняя блондинка успела заработать всего 2 000 000. Однако кумир миллионов никогда не отличался скупостью. Поэтому, по информации западных изданий, молодой музыкант уже приобрел роскошный особняк, в котором планирует проживать вместе с новоиспеченной невестой. Примечательно, что на территории дома расположено 5 спален и 6 ванных комнат. При этом влюбленные уже задумываются о наследниках.
Кстати, Джастин приобрел просторный особняк не в Лос-Анджелесе, а в Онтарио. Ведь свадебная церемония состоится на родине поп-музыканта, а после вступления в брак знаменитости навсегда переедут в Канаду. При этом, несмотря на юный возраст, Хейли и Джастин уже выбрали церковь, в которой произойдет венчание.
Читайте также: Бывший полицейский угрожает Бейонсе расправой
Не секрет, что знаменитости регулярно посещают храм, а длинноногая блондинка бережет невинность для будущего супруга. Кстати, ранее канадец тоже носил кольцо верности, однако после встречи с Селеной Гомес пересмотрел свои взгляды.
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