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Раздел: Культура  
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Похудевшая Мэрайя Кэри блистала в мини-юбке

Похудевшая Мэрайя Кэри блистала в мини-юбкеПевица выгляди прекрасно.

Похудев на 22 килограмма (певица в конце прошлого года сделала бандажирование желудка), Мэрайя Кэри не упускает возможности продемонстрировать свои изменившиеся формы. Очередной повод облачиться в обтягивающее ультракороткое платье у звезды появился минувшим днем, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сплетник.

Сексуальный наряд от Bryan Hearns, дополненный чулками в мелкую сеточку и босоножками на высоком каблуке, Кэри выбрала для своего выступления в рамках фестиваля iHeartRadio, который в эти дни проходит в Лас-Вегасе.

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Похудевшая Мэрайя Кэри блистала в мини-юбке
Похудевшая Мэрайя Кэри блистала в мини-юбке
Похудевшая Мэрайя Кэри блистала в мини-юбке
Похудевшая Мэрайя Кэри блистала в мини-юбке
Похудевшая Мэрайя Кэри блистала в мини-юбке
Похудевшая Мэрайя Кэри блистала в мини-юбке
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 Теги: Мэрайя Кэри, похудение

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Сегодня, 11:48 » Автор: Анна Мартынова
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