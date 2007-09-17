Раздел: Культура
Потап примерил вещи Насти Каменских
Потап провожал артистку.
Примерно в одно и то же время Настя Каменских и Алексей Потапенко, больше известный как Потап, опубликовали снимки в леопардовых шляпах. Многие поклонники считают, что рэперу очень идут вещи Каменских. Фотографии опубликованы в Instagram.
В своем аккаунте Instagram Настя Каменских написала о предстоящем отдыхе: "Меня переполняет счастье ... так много интересного, прекрасного, необычного и нового впереди... ну, полетели".
Потап не прокомментировал полет, только добавил фото с экстравагантным имиджем и аксессуаром Насти в своем профиле в Instagram.
Комментаторы на странице Потапа заметили, что тот примерил личную вещь певицы.
"Вещички Насти к лицу", "Настюху провожал", "Он в ее шапке", - заметили поклонники.
Читайте также: Потап разоткровенничался об интимных привычках Насти Каменских
Аналогичные комментарии появились на странице и у исполнительницы.
"У Потапа забрала?", "А Потап одел эту шляпу", "У Потапа селфи в этой шапке тоже )))", "Фоткали с Потапом друг друга?!))В одной шляпке))", - пишут пользователи на странице Насти.
Примерно в одно и то же время Настя Каменских и Алексей Потапенко, больше известный как Потап, опубликовали снимки в леопардовых шляпах. Многие поклонники считают, что рэперу очень идут вещи Каменских. Фотографии опубликованы в Instagram.
В своем аккаунте Instagram Настя Каменских написала о предстоящем отдыхе: "Меня переполняет счастье ... так много интересного, прекрасного, необычного и нового впереди... ну, полетели".
Потап не прокомментировал полет, только добавил фото с экстравагантным имиджем и аксессуаром Насти в своем профиле в Instagram.
Комментаторы на странице Потапа заметили, что тот примерил личную вещь певицы.
"Вещички Насти к лицу", "Настюху провожал", "Он в ее шапке", - заметили поклонники.
Читайте также: Потап разоткровенничался об интимных привычках Насти Каменских
Аналогичные комментарии появились на странице и у исполнительницы.
"У Потапа забрала?", "А Потап одел эту шляпу", "У Потапа селфи в этой шапке тоже )))", "Фоткали с Потапом друг друга?!))В одной шляпке))", - пишут пользователи на странице Насти.
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