Потап примерил вещи Насти Каменских

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Примерно в одно и то же время Настя Каменских и Алексей Потапенко, больше известный как Потап, опубликовали снимки в леопардовых шляпах. Многие поклонники считают, что рэперу очень идут вещи Каменских. Фотографии опубликованы в Instagram.В своем аккаунте Instagram Настя Каменских написала о предстоящем отдыхе: "Меня переполняет счастье ... так много интересного, прекрасного, необычного и нового впереди... ну, полетели".Потап не прокомментировал полет, только добавил фото с экстравагантным имиджем и аксессуаром Насти в своем профиле в Instagram.Комментаторы на странице Потапа заметили, что тот примерил личную вещь певицы."Вещички Насти к лицу", "Настюху провожал", "Он в ее шапке", - заметили поклонники.Аналогичные комментарии появились на странице и у исполнительницы."У Потапа забрала?", "А Потап одел эту шляпу", "У Потапа селфи в этой шапке тоже )))", "Фоткали с Потапом друг друга?!))В одной шляпке))", - пишут пользователи на странице Насти.