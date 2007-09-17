» » Потап примерил вещи Насти Каменских
Раздел: Культура  
0

Потап примерил вещи Насти Каменских

Потап примерил вещи Насти КаменскихПотап провожал артистку.

Примерно в одно и то же время Настя Каменских и Алексей Потапенко, больше известный как Потап, опубликовали снимки в леопардовых шляпах. Многие поклонники считают, что рэперу очень идут вещи Каменских. Фотографии опубликованы в Instagram.

В своем аккаунте Instagram Настя Каменских написала о предстоящем отдыхе: "Меня переполняет счастье ... так много интересного, прекрасного, необычного и нового впереди... ну, полетели".

Потап примерил вещи Насти Каменских
Потап примерил вещи Насти Каменских


Потап не прокомментировал полет, только добавил фото с экстравагантным имиджем и аксессуаром Насти в своем профиле в Instagram.

Потап примерил вещи Насти Каменских


Комментаторы на странице Потапа заметили, что тот примерил личную вещь певицы.

"Вещички Насти к лицу", "Настюху провожал", "Он в ее шапке", - заметили поклонники.

Читайте также: Потап разоткровенничался об интимных привычках Насти Каменских

Аналогичные комментарии появились на странице и у исполнительницы.

"У Потапа забрала?", "А Потап одел эту шляпу", "У Потапа селфи в этой шапке тоже )))", "Фоткали с Потапом друг друга?!))В одной шляпке))", - пишут пользователи на странице Насти.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Потап, Настя Каменских

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:10 » Автор: Анна Мартынова
     842
     0

Похожие новости по теме

В сети появилось В сети появилось "свадебное" фото Насти Каменских и Потапа

Настя позирует в белом платье, очень похожем на свадебное.

В сети рассказали об отношениях Потапа и Каменских В сети рассказали об отношениях Потапа и Каменских

Они проводят очень много времени вместе.

Потап и Настя Каменских заинтриговали свежим фото Потап и Настя Каменских заинтриговали свежим фото

На страничке Насти в Instagram появилось новое совместное фото с Потапом.

Потап разоткровенничался об интимных привычках Насти Каменских Потап разоткровенничался об интимных привычках Насти Каменских

Настя Каменских - нудистка.

Потап выложил в Сеть постельный снимок Насти Каменских Потап выложил в Сеть постельный снимок Насти Каменских

Алексей Потапенко заинтриговал поклонников своего творчества.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх