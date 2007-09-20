» » Алина Гросу подчеркнула фигуру леопардовой юбкой
Раздел: Культура  
0

Алина Гросу подчеркнула фигуру леопардовой юбкой

Алина Гросу подчеркнула фигуру леопардовой юбкой Певица продемонстрировала модный наряд.

Леопардовый принт – хит нынешнего сезона. Не удивительно, что одежду подобной расцветки все чаще демонстрирует звезды, передает Хроника.инфо со ссылкой на storinka.com.ua.

Следит за модными тенденциями и Алина Гросу. На новой фотографии, что появилась в микроблоге артистки, она запечатлена в леопардовой юбке и желтой куртке-косухе.

Читайте также: Лесе Никитюк придется выйти на паркет, несмотря на личную трагедию

Алина Гросу подчеркнула фигуру леопардовой юбкой
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Алина Гросу, юбка

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:53 » Автор: Анна Мартынова
     126
     0

Похожие новости по теме

Лесе Никитюк придется выйти на паркет, несмотря на личную трагедию Лесе Никитюк придется выйти на паркет, несмотря на личную трагедию

Леся Никитюк сообщила о горе в семье.

Алина Гросу выставила напоказ «пятую точку» Алина Гросу выставила напоказ «пятую точку»

Певица обнажилась в Instagram.

Алина Гросу опубликовала эффектное фото Алина Гросу опубликовала эффектное фото

Певица покорила поклонников своей красотой.

Алина Гросу продемонстрировала шикарную фигуру в бикини Алина Гросу продемонстрировала шикарную фигуру в бикини

Певица поинтересовалась у поклонников, где они провели свой отпуск.

Алина Гросу продемонстрировала фигуру в стильном купальнике Алина Гросу продемонстрировала фигуру в стильном купальнике

Алина Гросу опубликовала в своем фотоблоге новый пост.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх