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Раздел: Культура  
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Джамала показала, как выглядела в детстве

Джамала показала, как выглядела в детствеДжамала показала себя вместо сына.

После фотографии Джамалы с сыном на руках, артистку буквально атаковали поклонники с просьбами показать лицо ее сына Эмира-Рахмана, передает Хроника.инфо со ссылкой на storinka.com.ua.

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Джамала вроде бы пошла на уступки, опубликовав в своем микроблоге фото малыша. Однако, оказалось, что на фото запечатлена сама Джамала в детстве.

Джамала показала, как выглядела в детстве
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 Теги: Джамала, детство

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Сегодня, 17:41 » Автор: Анна Мартынова
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