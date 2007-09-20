Раздел: Культура
Регина Тодоренко откровенно рассказала о беременности
Регина Тодоренко рассказала, что не планировала свою беременность.
Телеведущая украинского происхождения Регина Тодоренко решила откровенно рассказать о своей личной жизни. В частности, о наркозависимости своего избранника Влада Топалова, беременности и предстоящей свадьбе.
Об этом звезда призналась в разговоре с Екатериной Осадчей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Однако телеведущая счастлива, что ждет появления первенца и заявила, что мечтала о ребенке.
Нет, я ничего не планировала, мне просто очень хотелось детишек. Кажется, что уже такой возраст, когда можно,– с юмором рассказала Регина Тодоренко.
Из-за беременности звезда решила сыграть свадьбу с российским певцом Владом Топаловым в 2019 году. Деталей Регина Тодоренко пока не разглашает, однако признается, что организует немалую вечеринку по случаю замужества.
"Я жду, когда все осуществится и в следующем году влеплю веселую такую, красивую вечеринку с огромной семьей, знакомыми, родственниками. Просто хочется, чтобы все эти заботы и хлопоты были приятными. Сейчас же имею немного другие заботы", - добавила Регина.
В интервью Катя Осадчая решила расспросить звезду, как она относится к наркозависимости ее жениха Влада Топалова. О своих проблемах артист неоднократно рассказывал журналистам, заявляя, что употреблял наркотики в течение 4 лет, после чего у него едва не отказали почки.
Читайте также: Регина Тодоренко рассказала, почему не распространяется о беременности
"На самом деле мы об этом много разговаривали. Он действительно перевернул эту страницу и хорошо, что я его знаю таким, каким я его знаю. Потому что другим я его не видела, не чувствовала. Сейчас он для меня очень красивый молодой человек, с которым я чувствую себя настолько комфортно, как не чувствовала ни с одним мужчиной. Вот это для меня важно сейчас. А то, что было, слава Богу, оно прошло и меня не касается. Это очень круто, я вижу, что человек готов идти дальше. Мне иногда кажется, что он обул сапоги-скороходы и готов бежать, мчаться, чтобы делать для меня все", – призналась Регина Тодоренко.
Телеведущая украинского происхождения Регина Тодоренко решила откровенно рассказать о своей личной жизни. В частности, о наркозависимости своего избранника Влада Топалова, беременности и предстоящей свадьбе.
Об этом звезда призналась в разговоре с Екатериной Осадчей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Однако телеведущая счастлива, что ждет появления первенца и заявила, что мечтала о ребенке.
Нет, я ничего не планировала, мне просто очень хотелось детишек. Кажется, что уже такой возраст, когда можно,– с юмором рассказала Регина Тодоренко.
Из-за беременности звезда решила сыграть свадьбу с российским певцом Владом Топаловым в 2019 году. Деталей Регина Тодоренко пока не разглашает, однако признается, что организует немалую вечеринку по случаю замужества.
"Я жду, когда все осуществится и в следующем году влеплю веселую такую, красивую вечеринку с огромной семьей, знакомыми, родственниками. Просто хочется, чтобы все эти заботы и хлопоты были приятными. Сейчас же имею немного другие заботы", - добавила Регина.
В интервью Катя Осадчая решила расспросить звезду, как она относится к наркозависимости ее жениха Влада Топалова. О своих проблемах артист неоднократно рассказывал журналистам, заявляя, что употреблял наркотики в течение 4 лет, после чего у него едва не отказали почки.
Читайте также: Регина Тодоренко рассказала, почему не распространяется о беременности
"На самом деле мы об этом много разговаривали. Он действительно перевернул эту страницу и хорошо, что я его знаю таким, каким я его знаю. Потому что другим я его не видела, не чувствовала. Сейчас он для меня очень красивый молодой человек, с которым я чувствую себя настолько комфортно, как не чувствовала ни с одним мужчиной. Вот это для меня важно сейчас. А то, что было, слава Богу, оно прошло и меня не касается. Это очень круто, я вижу, что человек готов идти дальше. Мне иногда кажется, что он обул сапоги-скороходы и готов бежать, мчаться, чтобы делать для меня все", – призналась Регина Тодоренко.
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