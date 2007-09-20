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Раздел: Культура  
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Мисс Украина 2018 призналась, на что потратит призовые деньги

Мисс Украина 2018 призналась, на что потратит призовые деньгиВероника Дидусенко создала фонд параллельно с участием в конкурсе красоты.

Новая обладательница почетного титула Мисс Украина 2018 Вероника Дидусенко, после конкурса получила не только почетное первое место и корону, но и солидный денежный приз размером в 300 000 гривен. Недавно титулованная украинка рассказала о том, куда и как она потратит такую сумму.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.

23-леняя киевлянка сообщила, что собирается потратить деньги на благотворительность. Вероника пояснила, что финансовая поддержка нужна ее фонду "Маленькие Энштейны", который оказывает поддержку талантливых детей-математиков.

Проект стартовал, когда она уже попала в 50-ку участниц "Мисс Украина".

"Тогда это был толчок, чтобы собрать команду и начать реализовывать мою идею. Сейчас мы будем разрабатывать тестирование для математически одаренных детей, которые в связи с жизненными обстоятельствами не могут получить поддержку своему дару от взрослых. Мы хотим сделать очень качественные тесты, которых еще нет в Украине. С нами занимается потрясающая команда: доктор физико-математических наук из моего университета, хорошие детские психологи. И мы хотим разработать не просто тестирование, а и подготовительное занятие. Провести тестирование в специальном лагере, где мы сможем лучше раскрыть потенциал детей. Это сейчас самое важное и самое нуждающееся во вложениях", - рассказала красавица Вероника.

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Также в интервью Дидусенко призналась, что сначала не подозревала о том, какой денежное вознаграждение она получит. Точную информацию об этом она узнала уже дома – друзья ей сообщили радостную новость. Вероника уверяет, что до этого ей не было известно ничего.
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 Теги: Мисс Украина 2018, призовые деньги

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Сегодня, 20:50 » Автор: Едгар Букмирза
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