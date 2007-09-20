Раздел: Культура
Мисс Украина 2018 призналась, на что потратит призовые деньги
Вероника Дидусенко создала фонд параллельно с участием в конкурсе красоты.
Новая обладательница почетного титула Мисс Украина 2018 Вероника Дидусенко, после конкурса получила не только почетное первое место и корону, но и солидный денежный приз размером в 300 000 гривен. Недавно титулованная украинка рассказала о том, куда и как она потратит такую сумму.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
23-леняя киевлянка сообщила, что собирается потратить деньги на благотворительность. Вероника пояснила, что финансовая поддержка нужна ее фонду "Маленькие Энштейны", который оказывает поддержку талантливых детей-математиков.
Проект стартовал, когда она уже попала в 50-ку участниц "Мисс Украина".
"Тогда это был толчок, чтобы собрать команду и начать реализовывать мою идею. Сейчас мы будем разрабатывать тестирование для математически одаренных детей, которые в связи с жизненными обстоятельствами не могут получить поддержку своему дару от взрослых. Мы хотим сделать очень качественные тесты, которых еще нет в Украине. С нами занимается потрясающая команда: доктор физико-математических наук из моего университета, хорошие детские психологи. И мы хотим разработать не просто тестирование, а и подготовительное занятие. Провести тестирование в специальном лагере, где мы сможем лучше раскрыть потенциал детей. Это сейчас самое важное и самое нуждающееся во вложениях", - рассказала красавица Вероника.
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Также в интервью Дидусенко призналась, что сначала не подозревала о том, какой денежное вознаграждение она получит. Точную информацию об этом она узнала уже дома – друзья ей сообщили радостную новость. Вероника уверяет, что до этого ей не было известно ничего.
Новая обладательница почетного титула Мисс Украина 2018 Вероника Дидусенко, после конкурса получила не только почетное первое место и корону, но и солидный денежный приз размером в 300 000 гривен. Недавно титулованная украинка рассказала о том, куда и как она потратит такую сумму.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
23-леняя киевлянка сообщила, что собирается потратить деньги на благотворительность. Вероника пояснила, что финансовая поддержка нужна ее фонду "Маленькие Энштейны", который оказывает поддержку талантливых детей-математиков.
Проект стартовал, когда она уже попала в 50-ку участниц "Мисс Украина".
"Тогда это был толчок, чтобы собрать команду и начать реализовывать мою идею. Сейчас мы будем разрабатывать тестирование для математически одаренных детей, которые в связи с жизненными обстоятельствами не могут получить поддержку своему дару от взрослых. Мы хотим сделать очень качественные тесты, которых еще нет в Украине. С нами занимается потрясающая команда: доктор физико-математических наук из моего университета, хорошие детские психологи. И мы хотим разработать не просто тестирование, а и подготовительное занятие. Провести тестирование в специальном лагере, где мы сможем лучше раскрыть потенциал детей. Это сейчас самое важное и самое нуждающееся во вложениях", - рассказала красавица Вероника.
Читайте также: Epic Games потратит 100 миллионов долларов на призовые турниров по Fortnite
Также в интервью Дидусенко призналась, что сначала не подозревала о том, какой денежное вознаграждение она получит. Точную информацию об этом она узнала уже дома – друзья ей сообщили радостную новость. Вероника уверяет, что до этого ей не было известно ничего.
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