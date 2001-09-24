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Раздел: Культура  
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Ольга Фреймут рассказала, как сохраняет молодость кожи

Ольга Фреймут рассказала, как сохраняет молодость кожи Ведущая редко посещает косметологов.

Украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая похвасталась стильным образом, рассказала, что нужно делать, чтобы выглядеть молодо и свежо, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Своими секретами телезвезда поделилась в Instagram.

"Я много времени уделяю уходу кожи лица. За кадром не пользуюсь декоративной косметикой, пью много воды и сплю с открытыми окнами даже в зимнее время",- написала Оля, отметив что косметолога посещает нечасто.

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Поклонники в комментариях сделали массу комплиментов внешности телеведущей, назвав ее примером для подражания.
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 Теги: Ольга Фреймут, кожа

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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