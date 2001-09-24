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Раздел: Культура  
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Анджелина Джоли с сыном попала в объектив камер папарацци

Анджелина Джоли с сыном попала в объектив камер папарацци Актриса вышла в магазин за мороженым.

В последнее время Анджелина Джоли все чаще появляется на публике вместе со своими детьми, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.

Недавно папарацци заметили Энджи в Калифорнии с сыном Паксом. Звезда ходила по магазинам и зашла за мороженым.

А теперь Джоли поймали на выходе из ее дома в Лос-Анджелесе с Шайло и Паксом.

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И выглядела она великолепно: на звезде был черный костюм и лодочки.

Анджелина Джоли с сыном попала в объектив камер папарацци
Анджелина Джоли с сыном попала в объектив камер папарацци
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 Теги: Анджелина Джоли, дети

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Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
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