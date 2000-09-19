Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Светлана Тарабарова заметно похудела после рождения ребенка

Светлана Тарабарова заметно похудела после рождения ребенка

Похожие новости по теме

Светлана Тарабарова похвасталась стройной фигурой Певица позирует в черном платье с поясной сумкой в тон.

Светлана Тарабарова показала фигуру после родов Певица родила сына Ивана всего две недели назад