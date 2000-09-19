Раздел: Культура
Светлана Тарабарова заметно похудела после рождения ребенка
Певица поделилась новой фотографией.
Украинская певица Светлана Тарабарова показала фигуру спустя 2 недели после родов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
Буквально две недели назад украинская певица Светлана Тарабарова стала впервые мамой. Звезда подарила своему мужу сына Ивана. Свою беременность Тарабарова не скрывала, демонстрировала округлившийся животик и делилась советами со своими поклонниками.
Так, на своей странице в Instagram певица Светлана Тарабарова впервые опубликовала фото, на которой видно ее фигуру. На снимке артистка красуется в стильном платье.
"Я мріяла одягти цей сарафан з травня місяця. Мами мене зрозуміють і не тільки мами", - подписала фото Светлана Тарабарова.
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Поклонники в восторге от фигуры Светланы Тарабаровой после родов и пишут, что выглядит артистка очень хорошо.
Украинская певица Светлана Тарабарова показала фигуру спустя 2 недели после родов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
Буквально две недели назад украинская певица Светлана Тарабарова стала впервые мамой. Звезда подарила своему мужу сына Ивана. Свою беременность Тарабарова не скрывала, демонстрировала округлившийся животик и делилась советами со своими поклонниками.
Так, на своей странице в Instagram певица Светлана Тарабарова впервые опубликовала фото, на которой видно ее фигуру. На снимке артистка красуется в стильном платье.
"Я мріяла одягти цей сарафан з травня місяця. Мами мене зрозуміють і не тільки мами", - подписала фото Светлана Тарабарова.
Читайте также: Анджелина Джоли с сыном попала в объектив камер папарацци
Поклонники в восторге от фигуры Светланы Тарабаровой после родов и пишут, что выглядит артистка очень хорошо.
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