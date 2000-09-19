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Раздел: Культура  
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В косухе и с макияжем: 5-летняя дочь Кардашьян впервые вышла на подиум

В косухе и с макияжем: 5-летняя дочь Кардашьян впервые вышла на подиумНорт стала главной звездой на детском шоу LOL-surprise.

Любовь Ким Кардашьян к моде сомнений не вызывает.

Поэтому нет ничего удивительного, что ее дочь Норт Уэст унаследовала эту семейную особенность и впервые вышла на подиум в рамках показа LOL Surprise Fashion Show, пишет Хроника.инфо со ссылкой на vogue.

Норт была одета в черный топ, красную лакированную косуху и такую же юбку.

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Главным аксессуаром послужили ультрамодные очки и сумка, очень похожая на Cult Gaia.

В косухе и с макияжем: 5-летняя дочь Кардашьян впервые вышла на подиум
В косухе и с макияжем: 5-летняя дочь Кардашьян впервые вышла на подиум


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 Теги: Ким Кардашьян, дочь

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Сегодня, 15:41 » Автор: Ирина Шевченко
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