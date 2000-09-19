В косухе и с макияжем: 5-летняя дочь Кардашьян впервые вышла на подиум

Норт стала главной звездой на детском шоу LOL-surprise.



Любовь Ким Кардашьян к моде сомнений не вызывает.



Поэтому нет ничего удивительного, что ее дочь Норт Уэст унаследовала эту семейную особенность и впервые вышла на подиум в рамках показа LOL Surprise Fashion Show, пишет



Норт была одета в черный топ, красную лакированную косуху и такую же юбку.



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Главным аксессуаром послужили ультрамодные очки и сумка, очень похожая на Cult Gaia.









Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Любовь Ким Кардашьян к моде сомнений не вызывает.Поэтому нет ничего удивительного, что ее дочь Норт Уэст унаследовала эту семейную особенность и впервые вышла на подиум в рамках показа LOL Surprise Fashion Show, пишет Хроника.инфо со ссылкой на vogue Норт была одета в черный топ, красную лакированную косуху и такую же юбку.Главным аксессуаром послужили ультрамодные очки и сумка, очень похожая на Cult Gaia.



