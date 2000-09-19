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Раздел: Культура  
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Украинскую поп-звезду заподозрили в плагиате

Украинскую поп-звезду заподозрили в плагиатеКаменских обвиняют в копировании песни.

20 сентября 2018 года украинская певица Настя Каменских (NK) на своем YouTube-канале презентовала клип на испаноязычную песню Peligroso.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.

Авторами песни указаны Ali Alvarez, Maria C. Chiluiza "Cris Chil" , Yoel Henriquez, Анастасия Каменских и Алексей Потапенко (Потап).

Пользователи YouTube обвинили исполнительницу в плагиате. "Это была бы чудесная песня, если бы не заимствование. Просто послушайте Un Poco. Если певица не купила музыку, то судебной тяжбы не избежать", – отметилаОксана Якушко.

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"Песня очень классная, но есть одно большое но. Если вы слушаете испанскую музыку, вы сразу это заметите. Песня ну очень похожа на песню Alvaro Soler La Cintura", – написала Evi В.





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 Теги: Настя Каменских, плагиат

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Сегодня, 17:02 » Автор: Ирина Шевченко
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