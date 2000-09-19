Раздел: Культура
Украинскую поп-звезду заподозрили в плагиате
Каменских обвиняют в копировании песни.
20 сентября 2018 года украинская певица Настя Каменских (NK) на своем YouTube-канале презентовала клип на испаноязычную песню Peligroso.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.
Авторами песни указаны Ali Alvarez, Maria C. Chiluiza "Cris Chil" , Yoel Henriquez, Анастасия Каменских и Алексей Потапенко (Потап).
Пользователи YouTube обвинили исполнительницу в плагиате. "Это была бы чудесная песня, если бы не заимствование. Просто послушайте Un Poco. Если певица не купила музыку, то судебной тяжбы не избежать", – отметилаОксана Якушко.
Читайте также: Украинскую поп-звезду заподозрили в пластической операции
"Песня очень классная, но есть одно большое но. Если вы слушаете испанскую музыку, вы сразу это заметите. Песня ну очень похожа на песню Alvaro Soler La Cintura", – написала Evi В.
20 сентября 2018 года украинская певица Настя Каменских (NK) на своем YouTube-канале презентовала клип на испаноязычную песню Peligroso.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.
Авторами песни указаны Ali Alvarez, Maria C. Chiluiza "Cris Chil" , Yoel Henriquez, Анастасия Каменских и Алексей Потапенко (Потап).
Пользователи YouTube обвинили исполнительницу в плагиате. "Это была бы чудесная песня, если бы не заимствование. Просто послушайте Un Poco. Если певица не купила музыку, то судебной тяжбы не избежать", – отметилаОксана Якушко.
Читайте также: Украинскую поп-звезду заподозрили в пластической операции
"Песня очень классная, но есть одно большое но. Если вы слушаете испанскую музыку, вы сразу это заметите. Песня ну очень похожа на песню Alvaro Soler La Cintura", – написала Evi В.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
560
0
Также советуем посмотреть
- Карикатура израильского художника на российское оружие в Сирии набирает
- «МММщик открывает банк»: соцсети высмеяли обещания нового главаря «ДНР»
- Президент получил ручной ЦИК
- ВВС будет вынуждена опровергнуть свой фейк
- Кошачий дедушка: пенсионер, помогающий животным, прославился на весь мир
- Выборы в России: хочу жить при втором туре
- На Луганщине около 2 тысячи домов остались без света
- Последние конфузы Путина высмеяли свежими фотожабами
- Україна впевнено входить у Європейський дім
- Даже тень двоится: Сеть развеселила странная фотка Захаровой
- Про гроші з Кіотського протоколу
- ВМС рассказали об опасных инцидентах во время прохождения Керченского пролива
- Человек-паук отдыхает: отчаянный прыжок енота рассмешил Сеть
- Кто в ООН против рассмотрения «украинского вопроса»
- На Донбассе без водоснабжения остаются семь населенных пунктов
- Покушение на активиста в Одессе: полиция ответила на упреки активистов
- Втрати Росії через Донбас мають зростати
- Ленивый канадец на девять месяцев "потерял" выигрышный лотерейный билет
- Страсти по бюджету на следующий год
- Забывчивая студентка насмешила нелепым письмом профессору
- В Полтавской области напали на волонтера
- «Компромисс» Сергея Таруты
- Умора: японцы нашли пикантный способ рекламы очков
- Боевики спрятали от ОБСЕ танки и пушки
- Американец пять лет судился с бывшей из-за подаренного кольца
- Бюджет-2019: ризики та пріоритети
- Жаркая ночь: парочка, страдающая ожирением, разрушила трехэтажный дом
- Боевики совершили провокационные обстрелы Горловки
- Утренний позитив: свежая порция смешных анекдотов
- Украина теряет Одессу
Оставьте свой комментарий