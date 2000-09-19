Раздел: Культура
Резонансный скандал вокруг "Мисс Украина-2018": новые детали
Стало известно, чьей девушкой оказалась лишенная короны "Мисс Украина-2018".
В четверг, 20 сентября прошел конкурс "Мисс Украина-2018", победительницей которого стала 23-летняя Вероника Дидусенко.
Уже сегодня, 24 сентября, стало известно о дисквалификации девушки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Причиной этому является "скрытие факта о семейном положении", ведь, по условиям конкурса, участницы не должны быть замужем или иметь детей, так как в таком случае они должны принимать участие в "Миссис Украина".
Новые подробности появились благодаря соцсетям. Стало известно, что у девушки есть 4-летний сын и она была замужем.
Об этом сообщил внештатный советник главы Администрации президента Геннадий Курочка, который отметил на своей странице в Facebook, что он состоит в отношениях с Вероникой.
Читайте также: Резонансный скандал вокруг "Евровидения": новые детали
Также Геннадий прокомментировал дисквалификацию Дидусенко:
"Так, є дискримінаційний пункт "Miss World", згідно з яким учасниця не може мати дітей, у Вероніки є чудовий хлопчик 4 рочки від першого шлюбу. Саме за цією ознакою материнства і відбулась дискваліфікація. Ми будемо гідно боротись не за титул, а за зміну цих "атавізмів", – написал Геннадий.
В четверг, 20 сентября прошел конкурс "Мисс Украина-2018", победительницей которого стала 23-летняя Вероника Дидусенко.
Уже сегодня, 24 сентября, стало известно о дисквалификации девушки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Причиной этому является "скрытие факта о семейном положении", ведь, по условиям конкурса, участницы не должны быть замужем или иметь детей, так как в таком случае они должны принимать участие в "Миссис Украина".
Новые подробности появились благодаря соцсетям. Стало известно, что у девушки есть 4-летний сын и она была замужем.
Об этом сообщил внештатный советник главы Администрации президента Геннадий Курочка, который отметил на своей странице в Facebook, что он состоит в отношениях с Вероникой.
Читайте также: Резонансный скандал вокруг "Евровидения": новые детали
Также Геннадий прокомментировал дисквалификацию Дидусенко:
"Так, є дискримінаційний пункт "Miss World", згідно з яким учасниця не може мати дітей, у Вероніки є чудовий хлопчик 4 рочки від першого шлюбу. Саме за цією ознакою материнства і відбулась дискваліфікація. Ми будемо гідно боротись не за титул, а за зміну цих "атавізмів", – написал Геннадий.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
930
0
Также советуем посмотреть
- Потешные животные, тоже умеющие обижаться
- Американский рыбак умудрился заснять «снежного человека»
- Договор о «дружбе» – это бомба замедленного действия
- В Одессу направят усиленную группу правоохранителей
- Карикатура израильского художника на российское оружие в Сирии набирает
- «МММщик открывает банк»: соцсети высмеяли обещания нового главаря «ДНР»
- Президент получил ручной ЦИК
- ВВС будет вынуждена опровергнуть свой фейк
- Кошачий дедушка: пенсионер, помогающий животным, прославился на весь мир
- Выборы в России: хочу жить при втором туре
- На Луганщине около 2 тысячи домов остались без света
- Последние конфузы Путина высмеяли свежими фотожабами
- Україна впевнено входить у Європейський дім
- Даже тень двоится: Сеть развеселила странная фотка Захаровой
- Про гроші з Кіотського протоколу
- ВМС рассказали об опасных инцидентах во время прохождения Керченского пролива
- Человек-паук отдыхает: отчаянный прыжок енота рассмешил Сеть
- Кто в ООН против рассмотрения «украинского вопроса»
- На Донбассе без водоснабжения остаются семь населенных пунктов
- Покушение на активиста в Одессе: полиция ответила на упреки активистов
- Втрати Росії через Донбас мають зростати
- Ленивый канадец на девять месяцев "потерял" выигрышный лотерейный билет
- Страсти по бюджету на следующий год
- Забывчивая студентка насмешила нелепым письмом профессору
- В Полтавской области напали на волонтера
- «Компромисс» Сергея Таруты
- Умора: японцы нашли пикантный способ рекламы очков
- Боевики спрятали от ОБСЕ танки и пушки
- Американец пять лет судился с бывшей из-за подаренного кольца
- Бюджет-2019: ризики та пріоритети
Оставьте свой комментарий