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Раздел: Культура  
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Резонансный скандал вокруг "Мисс Украина-2018": новые детали

Резонансный скандал вокруг "Мисс Украина-2018": новые деталиСтало известно, чьей девушкой оказалась лишенная короны "Мисс Украина-2018".

В четверг, 20 сентября прошел конкурс "Мисс Украина-2018", победительницей которого стала 23-летняя Вероника Дидусенко.

Уже сегодня, 24 сентября, стало известно о дисквалификации девушки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Причиной этому является "скрытие факта о семейном положении", ведь, по условиям конкурса, участницы не должны быть замужем или иметь детей, так как в таком случае они должны принимать участие в "Миссис Украина".

Новые подробности появились благодаря соцсетям. Стало известно, что у девушки есть 4-летний сын и она была замужем.

Об этом сообщил внештатный советник главы Администрации президента Геннадий Курочка, который отметил на своей странице в Facebook, что он состоит в отношениях с Вероникой.

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Также Геннадий прокомментировал дисквалификацию Дидусенко:

"Так, є дискримінаційний пункт "Miss World", згідно з яким учасниця не може мати дітей, у Вероніки є чудовий хлопчик 4 рочки від першого шлюбу. Саме за цією ознакою материнства і відбулась дискваліфікація. Ми будемо гідно боротись не за титул, а за зміну цих "атавізмів", – написал Геннадий.

Резонансный скандал вокруг "Мисс Украина-2018": новые детали
Резонансный скандал вокруг "Мисс Украина-2018": новые детали
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 Теги: Мисс Украина-2018, скандал

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Сегодня, 17:59 » Автор: Ирина Шевченко
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