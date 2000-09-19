Раздел: Культура
Монсеррат Кабалье госпитализировали
После автокатастрофы в 2002 году женщина до сих пор передвигается на костылях или инвалидной коляске.
Испанская оперная дива Монсеррат Кабалье была доставлена в одну из клиник Барселоны из-за воспаления мочевого пузыря. Воспалительный процесс удалось остановить и уже вскоре легендарную певицу выпишут из больницы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Как заявляют инсайдеры близкие к окружению Монсеррат Кабалье, пять дней назад у нее обострились давние проблемы с мочевым пузырем. По диагнозу врачей, проводить операцию не пришлось, но курс лечения все же назначили.
Воспалительный процесс остановился и 85-летнюю Кабалье смогут выписать как раз после завершения фестиваля La Mercè (событие, происходящее в Барселоне 24 сентября).
Стоит добавить, что после автокатастрофы в 2002 году женщина до сих пор передвигается на костылях или инвалидной коляске. В последние годы она прекратила выступать на сцене и посещает только светские мероприятия, часто в присутствии своих родных.
Читайте также: Катя Осадчая поразила ярким нарядом
Недавно звезда оперной сцены Монсеррат Кабалье побывала в столице Украины, где отпраздновала свой 85-й год рождения в окружении звезд шоу-бизнеса, своей дочери Монсе и 6-летней внучки Даниэлы.
Испанская оперная дива Монсеррат Кабалье была доставлена в одну из клиник Барселоны из-за воспаления мочевого пузыря. Воспалительный процесс удалось остановить и уже вскоре легендарную певицу выпишут из больницы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Как заявляют инсайдеры близкие к окружению Монсеррат Кабалье, пять дней назад у нее обострились давние проблемы с мочевым пузырем. По диагнозу врачей, проводить операцию не пришлось, но курс лечения все же назначили.
Воспалительный процесс остановился и 85-летнюю Кабалье смогут выписать как раз после завершения фестиваля La Mercè (событие, происходящее в Барселоне 24 сентября).
Стоит добавить, что после автокатастрофы в 2002 году женщина до сих пор передвигается на костылях или инвалидной коляске. В последние годы она прекратила выступать на сцене и посещает только светские мероприятия, часто в присутствии своих родных.
Читайте также: Катя Осадчая поразила ярким нарядом
Недавно звезда оперной сцены Монсеррат Кабалье побывала в столице Украины, где отпраздновала свой 85-й год рождения в окружении звезд шоу-бизнеса, своей дочери Монсе и 6-летней внучки Даниэлы.
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