Монсеррат Кабалье госпитализировали

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Недавно мы сообщали о том, что известный российский певец и обладатель титула «Золотой голос России» Николай Басков отметил свой 38-й день рождения. Специально к этому событию он дал грандиозный концерт на главной сцене России. По старой и доброй традиции, в качестве почетной гостьи российский певец пригласил оперную легенду

Достаточно известный певец Николай Басков нередко поражает своих поклонников энергичностью. Это же надо уметь везде успевать: и на концертах зрителей порадовать, и в съемках передач поучаствовать, и на частных вечеринках кошелек пополнить. Причем даже такой плотный график, расписанный буквально по минутам до января 2014