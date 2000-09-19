Раздел: Культура
Джамала поделилась редким кадром с сыном
Звезда также написала трогательное стихотворение.
Известная украинская певица, победительница Евровидения 2016 Сусана Джамаладинова (Джамала) показала редкое фото со своим сыном Эмиром-Рахманом. Соответствующий снимок был опубликован на странице певицы в Instagram.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
В подписи к публикации звезда также написала трогательное стихотворение, которое посвятила своему малышу:
"Привет, Эмир-Рахман, привет!
Давай, дружище, твой билет,
На этот поезд, что идет,
Без остановок, напролет,
Сквозь ночь,
Сквозь день,
Сквозь крылья птиц,
Сквозь взмах застенчивых ресниц,
Сквозь одиночество цветка
Сквозь ветры, волны, облака
Взлетай, Эмир-Рахман, взлетай!
Он показался - этот край
Луны и Солнца.
Замок, мост,
Дельфиньи спины старых звезд.
Трава в степи, пчелиный рой -
Весь мир готов твоей игрой -
Сегодня стать и навсегда.
Весь мир, прозрачный как вода.
Весь мир, исполненный любви.
С огнем и нежностью в крови.
Он ждал тебя, извёлся весь.
Он - для тебя.
Привет! Ты здесь!".
Поклонники в восторге от такого фото певицы, а также от проникновенного стиха, которое артистка посвятила сыну.
"Такая искренняя любовь", "Мурашки. Браво", "Чудесное фото", "Джамала, Вы прекрасная мама. Счастья Вам!", "Хорошая мамулька", "Уже такой взрослый малыш", "Невероятное стихотворение", "Красуня", "Очень красивое стихотворение!", "Очень красиво! Проникновенно", - написали пользователи.
Читайте также: Джамала поделилась редким семейным снимком
Напомним, Джамала родила своего первенца 27 марта 2018 года. Ему дали имя Эмир-Рахман Сеит-Бекир огълы Сулейманов. Родители выбирали имя заранее и в соответствии с крымско-татарскими традициями, которые оба чтут.
Известная украинская певица, победительница Евровидения 2016 Сусана Джамаладинова (Джамала) показала редкое фото со своим сыном Эмиром-Рахманом. Соответствующий снимок был опубликован на странице певицы в Instagram.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
В подписи к публикации звезда также написала трогательное стихотворение, которое посвятила своему малышу:
"Привет, Эмир-Рахман, привет!
Давай, дружище, твой билет,
На этот поезд, что идет,
Без остановок, напролет,
Сквозь ночь,
Сквозь день,
Сквозь крылья птиц,
Сквозь взмах застенчивых ресниц,
Сквозь одиночество цветка
Сквозь ветры, волны, облака
Взлетай, Эмир-Рахман, взлетай!
Он показался - этот край
Луны и Солнца.
Замок, мост,
Дельфиньи спины старых звезд.
Трава в степи, пчелиный рой -
Весь мир готов твоей игрой -
Сегодня стать и навсегда.
Весь мир, прозрачный как вода.
Весь мир, исполненный любви.
С огнем и нежностью в крови.
Он ждал тебя, извёлся весь.
Он - для тебя.
Привет! Ты здесь!".
Поклонники в восторге от такого фото певицы, а также от проникновенного стиха, которое артистка посвятила сыну.
"Такая искренняя любовь", "Мурашки. Браво", "Чудесное фото", "Джамала, Вы прекрасная мама. Счастья Вам!", "Хорошая мамулька", "Уже такой взрослый малыш", "Невероятное стихотворение", "Красуня", "Очень красивое стихотворение!", "Очень красиво! Проникновенно", - написали пользователи.
Читайте также: Джамала поделилась редким семейным снимком
Напомним, Джамала родила своего первенца 27 марта 2018 года. Ему дали имя Эмир-Рахман Сеит-Бекир огълы Сулейманов. Родители выбирали имя заранее и в соответствии с крымско-татарскими традициями, которые оба чтут.
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