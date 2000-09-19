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Раздел: Культура  
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В Польше появится своя версия передачи "Орел и Решка"

В Польше появится своя версия передачи "Орел и Решка" Формат знаменитой передачи купил местный телеканал.

TTV (TVN Group) подписал договор с UA Formats и теперь будет снимать польскую адаптацию полюбившегося украинцам шоу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Но поклонникам "Орла и Решки" не стоит переживать - покупка формата означает только то, что теперь программу будут снимать еще в одной стране.

Из Украины "ОиР" никуда не пропадет.

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Старт польских серий с их местными ведущими запланирован на 27 октября 2018 года.
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 Теги: Польша, Орел и Решка

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Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
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