» » Шарлиз Терон посетила модное мероприятие в черном платье
Раздел: Культура  
0

Шарлиз Терон посетила модное мероприятие в черном платье

Шарлиз Терон посетила модное мероприятие в черном платье Образ актрисы отличался элегантностью.

На днях в Лос-Анджеле состоялся гала-вечер в честь открытия нового бутик-молла Caruso’s в Palisades Village, который принадлежит миллиардеру Рику Карузо, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

В этот день на мероприятии были замечены многие знаменитости, среди которых Кейт Бекинсейл, Райли Кио, Рейчел Зоуи, Шарлиз Терон и другие. Последняя, кстати, особенно запомнилась гостям гала-вечера.

Читайте также: В Польше появится своя версия передачи "Орел и Решка"

Перед фотографами 43-летняя актриса появилась в бархатном платье Gucci. Роскошный образ Шарлиз дополнила светлыми босоножками, атласным клатчем и крупными аксессуарами.

Шарлиз Терон посетила модное мероприятие в черном платье
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Шарлиз Терон, фото

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
     336
     0

Похожие новости по теме

43-летняя Шарлиз Терон произвела фурор внешним видом 43-летняя Шарлиз Терон произвела фурор внешним видом

Актриса покрасовалась в маленьком черном платье.

42-летняя Шарлиз Терон продемонстрировала стройную фигуру 42-летняя Шарлиз Терон продемонстрировала стройную фигуру

Актриса посетила мероприятие в Австрии

Шарлиз Терон продемонстрировала Шарлиз Терон продемонстрировала "пятую точку" в откровенном платье

Актриса удивила публику Каннского кинофестиваля откровенным образом.

В прозрачном платье: Шарлиз Терон ошеломила дерзким образом В прозрачном платье: Шарлиз Терон ошеломила дерзким образом

Шарлиз Терон в стильном наряде от Gucci на премьере нового «Форсажа».

40-летняя Шарлиз Терон похвасталась фигурой в блестящем обтягивающем платье 40-летняя Шарлиз Терон похвасталась фигурой в блестящем обтягивающем платье

Актриса облачилась в необычное платье.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх