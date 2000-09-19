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Раздел: Культура  
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Noize MC разбил голову фанату, посетившему его концерт

Noize MC разбил голову фанату, посетившему его концерт Рэпер неудачно бросил микрофон в толпу.

Российский рэп-рок-исполнитель Иван Алексеев, более известный под псевдонимом Noize MC, разбил голову зрителю, пришедшему на его концерт в Волжском, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Инцидент произошел в ночном клубе VS Club.

Отмечается, что во время исполнения песни "Танцы" рэпер бросил в толпу микрофонную стойку. Она задела одного из поклонников музыканта.

За случившееся Noize MC принес извинения в своем Instagram. Рэпер также объяснил, что бросил микрофон со стойкой в зал для того, чтобы зрители могли спеть вместе с ним.

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"Это акт доверия аудитории - бросить свой микрофон в зал, предполагая, что потом его вернут, не сломают", - написал музыкант.

Noize MC разбил голову фанату, посетившему его концерт
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 Теги: Noize MC, происшествие

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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