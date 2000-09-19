Раздел: Культура
Селена Гомес удалилась из социальных сетей
Певица прокомментировала причины своего поступка.
Поклонники 26-летней Селены Гомес грустят - певица заявила, что берет перерыв и на время уходит из соцсетей, поскольку в них слишком много негатива. Делимся подробностями, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на rusjev.net.
В одном из своих последних интервью Гомес высказалась не только о недавнем скандале вокруг передозировки Деми Ловато, но и о своей усталости от соцсетей. Тогда звезда призналась, что уже долгое время проверяет обновления в Instagram исключительно с телефонов друзей:
"Меня нет в интернете! Я не заходила туда уже несколько месяцев. У меня нет пароля от своего Instagram, я не загружаю новые программы. На моем смартфоне нет даже программы для редактирования снимков!"
Однако после этого громкого заявления актриса и певица поспешила успокоить своих фанатов: Селена опубликовала в сеть ролик, в котором поет песню. Короткое видео Гомес подписала: "Эта песня для всех вас! Вот насколько сильно я вас люблю! Я никуда не ухожу! Ради вас я всегда на связи!"
Не успели поклонники звезды выдохнуть и порадоваться ее возвращению в соцсети, как звезда вновь заявила, что берет перерыв и на время уходит из интернета. Эту новость Гомес сообщила фолловерам минувшим днем в своем Instagram:
"Смотрю на себя в зеркало… Как идиотка! Свежие новости: я беру тайм-аут в социальных сетях. Снова. Я благодарна соцсетям за то, что вы можете услышать мой голос и мысли. В равной степени я благодарна за возможность сделать шаг назад и начать жить настоящим моментом. Просто помните, что негативные комментарии могут ранить чувства каждого".
Неизвестно, какие именно реплики подписчиков так сильно задели Гомес, что она в очередной раз приняла решение держаться подальше от Instagram. Непонятно и то, сколько по времени продлится очередной тайм-аут, взятый Селеной.
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Интересно, а связано ли желание звезды скрыться от пристального внимания общественности из-за недавних новостей о свадьбе ее экс-бойфренда Джастина Бибера и Хейли Болдуин?
Поклонники 26-летней Селены Гомес грустят - певица заявила, что берет перерыв и на время уходит из соцсетей, поскольку в них слишком много негатива. Делимся подробностями, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на rusjev.net.
В одном из своих последних интервью Гомес высказалась не только о недавнем скандале вокруг передозировки Деми Ловато, но и о своей усталости от соцсетей. Тогда звезда призналась, что уже долгое время проверяет обновления в Instagram исключительно с телефонов друзей:
"Меня нет в интернете! Я не заходила туда уже несколько месяцев. У меня нет пароля от своего Instagram, я не загружаю новые программы. На моем смартфоне нет даже программы для редактирования снимков!"
Однако после этого громкого заявления актриса и певица поспешила успокоить своих фанатов: Селена опубликовала в сеть ролик, в котором поет песню. Короткое видео Гомес подписала: "Эта песня для всех вас! Вот насколько сильно я вас люблю! Я никуда не ухожу! Ради вас я всегда на связи!"
Не успели поклонники звезды выдохнуть и порадоваться ее возвращению в соцсети, как звезда вновь заявила, что берет перерыв и на время уходит из интернета. Эту новость Гомес сообщила фолловерам минувшим днем в своем Instagram:
"Смотрю на себя в зеркало… Как идиотка! Свежие новости: я беру тайм-аут в социальных сетях. Снова. Я благодарна соцсетям за то, что вы можете услышать мой голос и мысли. В равной степени я благодарна за возможность сделать шаг назад и начать жить настоящим моментом. Просто помните, что негативные комментарии могут ранить чувства каждого".
Неизвестно, какие именно реплики подписчиков так сильно задели Гомес, что она в очередной раз приняла решение держаться подальше от Instagram. Непонятно и то, сколько по времени продлится очередной тайм-аут, взятый Селеной.
Читайте также: Noize MC разбил голову фанату, посетившему его концерт
Интересно, а связано ли желание звезды скрыться от пристального внимания общественности из-за недавних новостей о свадьбе ее экс-бойфренда Джастина Бибера и Хейли Болдуин?
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