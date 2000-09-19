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Раздел: Культура  
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Вера Брежнева сфотографировалась в откровенном наряде

Вера Брежнева сфотографировалась в откровенном наряде Не всем поклонникам понравился такой выбор одежды.

Украинская певица, бывшая участница культового женского коллектива "ВИА Гра" Вера Брежнева показала поклонникам фото в откровенном наряде, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на U-News.

На снимке женщина позирует в прозрачном гольфе со стразами, что слегка прикрывают грудь и кожаных скинни-штанах. Дополняют образ очки с синими стеклами. "Мое альтер эго", - подписала изображение певица. Оно появилось на страничке Брежневой в Instagram.

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Мнения поклонников по поводу нового наряда разделились – одни сочли Веру очень красивой и посчитали, что ей идет "дерзкий" стиль. Другие отметили, что артистка уже не в том возрасте, чтобы так откровенно демонстрировать тело.

Вера Брежнева сфотографировалась в откровенном наряде
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 Теги: Вера Брежнева, фото

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Сегодня, 08:44 » Автор: Евгений Шевченко
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