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Раздел: Культура  
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Тина Кароль похвасталась стройными ногами

Тина Кароль похвасталась стройными ногамиПевица показала соблазнительные фото.

Популярная украинская певица Тина Кароль поделилась с фанатами сексуальными снимками.

Фото были опубликованы в сети, передает Хроника.инфо со ссылкой на Depo.ua.

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Пользователи сети пришли в восторг от фотографий с Кароль и сразу поставили множество лайков и оставили сотни комплиментов певице.

Тина Кароль похвасталась стройными ногами
Тина Кароль похвасталась стройными ногами
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 Теги: Тина Кароль, стройные ноги

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Сегодня, 10:07 » Автор: Ирина Шевченко
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