Раздел: Культура
Звезда "Отряда самоубийц" впечатлила элегантным фотосетом
Марго Робби снялась в фотосессии и рассказала, что любит «Гарри Поттера».
Сейчас Марго Робби участвует в картине Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».
Плотный график все же позволил актрисе выделить время для издания The Evening Standard, передает Хроника.инфо со ссылкой на marieclaire.
Стало известно, что после фильма в «Однажды в Голливуде» Марго сразу же переключится на следующий проект – спин-офф «Отряда самоубийц» под названием «Хищные птицы», для которого уже составлен шорт-лист актрис. По первой информации, компанию Робби могут составить такие звезды, как София Бутелла или Мэри Элизабет Уинстэд. Сама же Марго вновь вернется к роли Харли Квинн.
Девушка позировала для издания в элегантных образах и рассказала, какая книжка лежит у нее на прикроватной тумбе. Оказалось, что 28-летняя Марго является фанаткой Поттерианы:
"Если я прочитаю что-то новое, прежде чем ложиться спать, мой мозг проходит 1000 миль в час. Чтение «Гарри Поттера» делает меня счастливой и успокаивает. Иногда я читаю ее от часа до двух часов каждую ночь. Мой муж ненавидит это".
Робби, которая сыграет Элизабет I в фильме «Мэри-королева шотландцев», поддержала движение #MeToo. Она сказала: «Конечно, я знала, что проблема существует. Я просто не рассматривала это как проблему, над которой нам было позволено сердиться».
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Поскольку никто не говорил об этом, никто не сказал: «Я больше не терплю этого». Это не называлось проблемой, это называлось фактом жизни. Это такое страшное мышление. Если мы просто принимаем такие вещи, как сексуальное домогательство, как факт жизни, он не фиксируется».
Сейчас Марго Робби участвует в картине Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».
Плотный график все же позволил актрисе выделить время для издания The Evening Standard, передает Хроника.инфо со ссылкой на marieclaire.
Стало известно, что после фильма в «Однажды в Голливуде» Марго сразу же переключится на следующий проект – спин-офф «Отряда самоубийц» под названием «Хищные птицы», для которого уже составлен шорт-лист актрис. По первой информации, компанию Робби могут составить такие звезды, как София Бутелла или Мэри Элизабет Уинстэд. Сама же Марго вновь вернется к роли Харли Квинн.
Девушка позировала для издания в элегантных образах и рассказала, какая книжка лежит у нее на прикроватной тумбе. Оказалось, что 28-летняя Марго является фанаткой Поттерианы:
"Если я прочитаю что-то новое, прежде чем ложиться спать, мой мозг проходит 1000 миль в час. Чтение «Гарри Поттера» делает меня счастливой и успокаивает. Иногда я читаю ее от часа до двух часов каждую ночь. Мой муж ненавидит это".
Робби, которая сыграет Элизабет I в фильме «Мэри-королева шотландцев», поддержала движение #MeToo. Она сказала: «Конечно, я знала, что проблема существует. Я просто не рассматривала это как проблему, над которой нам было позволено сердиться».
Читайте также: Джамала впечатлила элегантным образом
Поскольку никто не говорил об этом, никто не сказал: «Я больше не терплю этого». Это не называлось проблемой, это называлось фактом жизни. Это такое страшное мышление. Если мы просто принимаем такие вещи, как сексуальное домогательство, как факт жизни, он не фиксируется».
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