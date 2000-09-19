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Раздел: Культура  
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52-летняя Сальма Хайек удивила, надев полупрозрачное платье

52-летняя Сальма Хайек удивила, надев полупрозрачное платьеАктриса не могла пропустить шоу Gucci, которое прошло вчера вечером в рамках Парижской недели моды.

52-летняя Сальма Хайек приехала на показ в красивом вечернем платье сливового оттенка.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Наряд был с прозрачной юбкой и рукавами и был усыпан блестками.

К нему Сальма подобрала босоножки в тон на платформе и каблуках и черный клатч от Gucci.

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Также звезда сделала очень красивую укладку и макияж в розовых оттенках. А ее шею украшало маленькое бриллиантовое колье. Выглядит Сальма Хайек просто идеально, правда?

52-летняя Сальма Хайек удивила, надев полупрозрачное платье
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 Теги: Сальма Хайек, стильный наряд

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Сегодня, 13:25 » Автор: Ирина Шевченко
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