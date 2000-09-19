Раздел: Культура
Ким Кардашьян показала, как выглядела в юности
Светская львица ударилась в ностальгию.
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, которая в мини и на каблуках показала, как выглядела в 7 классе, похоже, начала новый флешмоб.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Вслед за седьмым, светская львица показала как выглядела в восьмом классе. На странице в Instagram знаменитость выложила архивное фото, где изображена с короткими волосами и широкими бровями.
Как сообщила Ким, в то время она была страстной фанаткой актрисы Дрю Бэрримор.
Читайте также: Оля Полякова показала, как выглядела в юности
"Восьмой класс – Дрю Бэрримор была моим всем", - прокомментировала фото Ким.
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, которая в мини и на каблуках показала, как выглядела в 7 классе, похоже, начала новый флешмоб.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Вслед за седьмым, светская львица показала как выглядела в восьмом классе. На странице в Instagram знаменитость выложила архивное фото, где изображена с короткими волосами и широкими бровями.
Как сообщила Ким, в то время она была страстной фанаткой актрисы Дрю Бэрримор.
Читайте также: Оля Полякова показала, как выглядела в юности
"Восьмой класс – Дрю Бэрримор была моим всем", - прокомментировала фото Ким.
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