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Раздел: Культура  
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Ким Кардашьян показала, как выглядела в юности

Ким Кардашьян показала, как выглядела в юностиСветская львица ударилась в ностальгию.

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, которая в мини и на каблуках показала, как выглядела в 7 классе, похоже, начала новый флешмоб.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Вслед за седьмым, светская львица показала как выглядела в восьмом классе. На странице в Instagram знаменитость выложила архивное фото, где изображена с короткими волосами и широкими бровями.

Как сообщила Ким, в то время она была страстной фанаткой актрисы Дрю Бэрримор.

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"Восьмой класс – Дрю Бэрримор была моим всем", - прокомментировала фото Ким.

Ким Кардашьян показала, как выглядела в юности
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 Теги: Ким Кардашьян, в юности

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Сегодня, 14:52 » Автор: Ирина Шевченко
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