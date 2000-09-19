Раздел: Культура
Ума Турман не постеснялась раздеться перед камерой
Актриса удивила откровенной фотосессией без белья.
Американская актриса Ума Турман удивила публику откровенной фотосессией для глянца LOVE Magazine.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на womanel.
Обычно сдержанная голливудская звезда редко баловала публику соблазнительными образами или откровенными съемками, поэтому поклонники были действительно удивлены.
Читайте также: Ким Кардашьян не постеснялась раздеться перед камерой
48-летняя муза Квентина Тарантино позировала в горячих образах, а на некоторых снимках появилась даже без белья.
Американская актриса Ума Турман удивила публику откровенной фотосессией для глянца LOVE Magazine.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на womanel.
Обычно сдержанная голливудская звезда редко баловала публику соблазнительными образами или откровенными съемками, поэтому поклонники были действительно удивлены.
Читайте также: Ким Кардашьян не постеснялась раздеться перед камерой
48-летняя муза Квентина Тарантино позировала в горячих образах, а на некоторых снимках появилась даже без белья.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
422
0
Также советуем посмотреть
- В Харькове «увековечили» бабушку, торгующую семечками
- СБУ доставила на подконтрольную территорию «экс-министра ДНР»
- Санкції проти Росії під загрозою
- ВСУ начали стратегические учения «Казацкая воля-2018»
- Известный теннисист знатно оконфузился во время вручения приза
- У нас не любят говорить о гражданской войне
- С днем рождения: старейшая в мире панда отведала праздничный торт
- Завершились испытания бронемашины «Лев»
- Прикол дня: заседание Генассамблеи ООН прошло с участием младенца
- Понад 100 тисяч людей на Хрещатику
- Военные рассказали о новом взрыве Молота
- Прорив по різних напрямах та геополітичний чардаш
- По британскому бункеру бродило «привидение»
- Чиновник получил бан от Facebook из-за «непристойной» фамилии
- Одесса кричит, Киев сохраняет молчание
- Произошел новый взрыв миномета Молот, - СМИ
- Украину ждет важная победа в ООН
- Украинские военные корабли дошли до Мариуполя
- Сеть в восторге от кота, любующегося собой в зеркале
- МВФ уехал, паники не случилось
- В ОБСЕ рассказали о новых запретах боевиков на Донбассе
- Свинья на скейте похвалилась спортивными достижениями
- Що чекатиме Україну в майбутньому
- На Донбассе за сутки потерь нет
- Умом не понять: смешные фотки, которые могли сделать лишь в России
- Забавные фотки людей, точно знающих, что такое «плохой день»
- Провал Поветкина на ринге высмеяли фотожабами
- На такие прикольные поступки способны только отчаявшиеся родители
- Сотрудники похвастались веселыми оправданиями опозданий
- Потешные животные, тоже умеющие обижаться
Оставьте свой комментарий