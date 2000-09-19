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Раздел: Культура  
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Ума Турман не постеснялась раздеться перед камерой

Ума Турман не постеснялась раздеться перед камеройАктриса удивила откровенной фотосессией без белья.

Американская актриса Ума Турман удивила публику откровенной фотосессией для глянца LOVE Magazine.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на womanel.

Обычно сдержанная голливудская звезда редко баловала публику соблазнительными образами или откровенными съемками, поэтому поклонники были действительно удивлены.

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48-летняя муза Квентина Тарантино позировала в горячих образах, а на некоторых снимках появилась даже без белья.

Ума Турман не постеснялась раздеться перед камерой
Ума Турман не постеснялась раздеться перед камерой
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 Теги: Ума Турман, откровенные фото

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Сегодня, 15:07 » Автор: Ирина Шевченко
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