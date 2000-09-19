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Раздел: Культура  
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Украинский комик удивил накачанным телом

Украинский комик удивил накачанным теломВладимир Зеленский опубликовал селфи из спортзала.

Прошлой осенью Владимир Зеленский поразил подписчиков фото-сравнением, в котором показал, как похудел и привел в форму тело всего лишь за три месяца.

Тогда он признался, что добился таких потрясающих результатов благодаря бегу, занятиям тайским боксом и отказу от сладкого, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Космо.

С тех пор шоумен не останавливается на достигнутом и продолжает поддерживать форму, регулярно посещая спортзал и показывая результаты тренировок в своем Instagram-аккаунте.

Так, на днях Владимир поделился с подписчиками фото, на котором позирует в шлеме и боксерских перчатках.

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«Утро начали с разрядки», – подписал фото из спортзала подтянутый Зеленский.

Украинский комик удивил накачанным телом
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 Теги: Владимир Зеленский, селфи

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Сегодня, 18:13 » Автор: Ирина Шевченко
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