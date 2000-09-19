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Раздел: Культура  
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Оля Полякова перевоплотилась в Елизавету II

Оля Полякова перевоплотилась в Елизавету IIФотоистория для глянцевого журнала проходила на территории загородного дома.

Украинская артистка Оля Полякова удивила своих фанатов неожиданным перевоплощением. Для новой фотосъемки в журнале Viva! певица примерила образ британской королевы Елизаветы II, а также позировала со своими дочками и домашними животными.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Фотоистория для глянцевого журнала проходила на территории загородного дома певицы и ее семьи. На фотографиях длинноногая звезда позирует в ярких образах, которые присущи стилю Ее Величества, а также прижимает к себе собак корги, которые являются любимцами монарха еще с детства.

На других фото Оля Полякова иронично держит на поводках коз, вместо корги, а также наслаждается чаепитием с дочерьми Машей и Алисой, которые тоже примерили элегантные образы. Белый парик, перчатки, яркий макияж и любимое украшение королевы – жемчуг, прекрасно гармонировали в образах Поляковой в стиле Елизаветы II.

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Мы с Viva! – давние друзья. По случаю дня рождения редакции, мы приготовили для вас особый подарок: спецвыпуск с большим интервью и настоящей фотосессией Королевы. Впервые эксклюзивно для Viva! я открою двери своего загородного дома, поделюсь откровенными мыслями о браке, жизни, семьи, а также удивлю вас роскошными перевоплощениями. И это еще далеко не все сюрпризы!,– поделилась мыслями в своем Instagram Оля Полякова.

Оля Полякова перевоплотилась в Елизавету II
Оля Полякова перевоплотилась в Елизавету II
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 Теги: Оля Полякова, Елизавета II

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Сегодня, 19:48 » Автор: Едгар Букмирза
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