Раздел: Культура
Известный бренд обвинили в плагиате
Креативный директор бренда уже успел ответить на обвинение в плагиате.
Креативный директор модного Дома Moschino Джереми Скотт на Неделе моды в Милане представил креативную коллекцию одежды. Модельер вывел моделей на подиум в "нарисованной" одежде с набросками. Однако норвежский дизайнер Эдда Гимнес обвинила бренд в плагиате.
Об этом Эдда Гимнес написала на своей странице в Instagram и опубликовала фотопосравнение одежды ее коллекций и последнего показа Moschino, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Показаны все мои работы, мои оригинальные эскизы и идеи. Шоу Moschino действительно расстроило меня и я чувствую боль, что кто-то, как мне кажется, использовал мои коллекции SS16 и SS17 как вдохновение, не признавая меня. Возможно, есть мнение, что молодой дизайнер является очень уязвимым и они думают, что это будет незамечено. Я уверена, что это не так,– заявила дизайнер.
Зато креативный директор бренда уже успел ответить на обвинение в плагиате. В Instagram-сториз Джереми опубликовал фото, которые стали его источниками вдохновения. Среди них архивные рекламные кампании и образы из ранних коллекций Moschino, старые коллекции его именного бренда Jeremy Scott и другие.
Читайте также: Украинский дизайнер обвинил известный бренд в плагиате
"Обычно я не отвечаю на слухи и вопросы относительно своих источников вдохновения. Однако я чувствую, что должен защитить себя против фальшивых обвинений о моей последней коллекции Moschino", – отметил дизайнер.
Креативный директор модного Дома Moschino Джереми Скотт на Неделе моды в Милане представил креативную коллекцию одежды. Модельер вывел моделей на подиум в "нарисованной" одежде с набросками. Однако норвежский дизайнер Эдда Гимнес обвинила бренд в плагиате.
Об этом Эдда Гимнес написала на своей странице в Instagram и опубликовала фотопосравнение одежды ее коллекций и последнего показа Moschino, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Показаны все мои работы, мои оригинальные эскизы и идеи. Шоу Moschino действительно расстроило меня и я чувствую боль, что кто-то, как мне кажется, использовал мои коллекции SS16 и SS17 как вдохновение, не признавая меня. Возможно, есть мнение, что молодой дизайнер является очень уязвимым и они думают, что это будет незамечено. Я уверена, что это не так,– заявила дизайнер.
Зато креативный директор бренда уже успел ответить на обвинение в плагиате. В Instagram-сториз Джереми опубликовал фото, которые стали его источниками вдохновения. Среди них архивные рекламные кампании и образы из ранних коллекций Moschino, старые коллекции его именного бренда Jeremy Scott и другие.
Читайте также: Украинский дизайнер обвинил известный бренд в плагиате
"Обычно я не отвечаю на слухи и вопросы относительно своих источников вдохновения. Однако я чувствую, что должен защитить себя против фальшивых обвинений о моей последней коллекции Moschino", – отметил дизайнер.
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