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Раздел: Культура  
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Кейт Хадсон устроила предродовую вечеринку

Кейт Хадсон устроила предродовую вечеринкуКейт Хадсон надела миловидное белое платье.

Знаменитая американская актриса Кейт Хадсон уже совсем скоро родит третьего ребенка музыканта и бизнесмена Дэнни Фуджикавы. Незадолго до грядущих родов звезда устроила вечеринку со своими лучшими подругами.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Новое фото актриса опубликовала в своем Instagram. На нем она позирует с подругами Дженнифер Мейер, Джулианной Робертс, Сарой Фостер и Джули Йорн.

Звездная мама Кейт Хадсон надела миловидное белое платье с кружевом, которое подчеркивало ее округлившийся живот, а на голове разместила нежный венок из цветов. Любящие подруги надели платья с различными принтами и обнимали киноактрису.

"Благодарна за этих красавиц, которые вчера устроили мне сладкий праздник для моей девочки", – прокомментировала Хадсон, которая скоро родит дочь.

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39-летняя актриса уже давно дружит со своими подругами и часто проводит с ними время.

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 Теги: Кейт Хадсон, вечеринка

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Вчера, 23:57 » Автор: Едгар Букмирза
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