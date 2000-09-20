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Раздел: Культура  
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Аль Пачино начал встречаться с молодой актрисой

Аль Пачино начал встречаться с молодой актрисой Девушка в два раза младше известного актера.

Говорят, американский актер Аль Пачино, который последние несколько лет встречался с актрисой Лусилою Солой, закрутил новый роман, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Инфотаб.

Неуловимый голливудский сердцеед, которого еще никому не удавалось затащить к алтарю, теперь в отношениях с израильтянкой по имени Мейтал Дохан.

Симпатичная блондинка, певица и также актриса, вдвое моложе своего кавалера: ей 39 лет, но в Пачино - 78.

Аль и Мейтал уже появлялись на различных мероприятиях как пара, их видели в лос-анджелесских ресторанах и тому подобное.

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"Они тайно встречаются уже несколько месяцев и кажутся очень счастливыми", - сообщил инфоматор.
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 Теги: Аль Пачино, роман

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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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