Раздел: Культура
Аль Пачино начал встречаться с молодой актрисой
Девушка в два раза младше известного актера.
Говорят, американский актер Аль Пачино, который последние несколько лет встречался с актрисой Лусилою Солой, закрутил новый роман, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Инфотаб.
Неуловимый голливудский сердцеед, которого еще никому не удавалось затащить к алтарю, теперь в отношениях с израильтянкой по имени Мейтал Дохан.
Симпатичная блондинка, певица и также актриса, вдвое моложе своего кавалера: ей 39 лет, но в Пачино - 78.
Аль и Мейтал уже появлялись на различных мероприятиях как пара, их видели в лос-анджелесских ресторанах и тому подобное.
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"Они тайно встречаются уже несколько месяцев и кажутся очень счастливыми", - сообщил инфоматор.
Говорят, американский актер Аль Пачино, который последние несколько лет встречался с актрисой Лусилою Солой, закрутил новый роман, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Инфотаб.
Неуловимый голливудский сердцеед, которого еще никому не удавалось затащить к алтарю, теперь в отношениях с израильтянкой по имени Мейтал Дохан.
Симпатичная блондинка, певица и также актриса, вдвое моложе своего кавалера: ей 39 лет, но в Пачино - 78.
Аль и Мейтал уже появлялись на различных мероприятиях как пара, их видели в лос-анджелесских ресторанах и тому подобное.
Читайте также: Кейт Хадсон устроила предродовую вечеринку
"Они тайно встречаются уже несколько месяцев и кажутся очень счастливыми", - сообщил инфоматор.
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